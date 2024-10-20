https://ria.ru/20241020/referendum-1978969300.html

Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии

Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, что голосовал только на выборах президента и не стал участвовать в референдуме об изменении конституции... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:49

2024-10-20T11:49

2024-10-20T11:49

в мире

молдавия

ренато усатый

майя санду

наша партия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978968509_102:23:2898:1596_1920x0_80_0_0_6d1ec29f9a60f4dfd00c70c5c4d45847.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, что голосовал только на выборах президента и не стал участвовать в референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я брал один единственный бюллетень на выборы президента, но не на референдум. Я говорил прежде, что буду бойкотировать то, что было сделано, для того, чтобы кто-то продлил себе власть еще на четыре года", - сказал Усатый журналистам. Он уверен в том, что граждане страны сделают выбор за развитие Молдавии. "Чтобы наша страна сохранилась как государство, а граждане нашей страны процветали. И Молдова, наконец-то, стала страной, из которой не захотят те, кто находятся в республике, уезжать, а те, кто находится за границей, хотели бы как можно быстрей в нее вернуться", - пояснил политик. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. В рамках референдума гражданам нужно будет ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html

https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978957240.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, ренато усатый, майя санду, наша партия, выборы в молдавии — 2024