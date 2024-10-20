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Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
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11:49 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/referendum-1978969300.html
Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии
Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, что голосовал только на выборах президента и не стал участвовать в референдуме об изменении конституции... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:49
2024-10-20T11:49
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, что голосовал только на выборах президента и не стал участвовать в референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я брал один единственный бюллетень на выборы президента, но не на референдум. Я говорил прежде, что буду бойкотировать то, что было сделано, для того, чтобы кто-то продлил себе власть еще на четыре года", - сказал Усатый журналистам. Он уверен в том, что граждане страны сделают выбор за развитие Молдавии. "Чтобы наша страна сохранилась как государство, а граждане нашей страны процветали. И Молдова, наконец-то, стала страной, из которой не захотят те, кто находятся в республике, уезжать, а те, кто находится за границей, хотели бы как можно быстрей в нее вернуться", - пояснил политик. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. В рамках референдума гражданам нужно будет ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html
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в мире, молдавия, ренато усатый, майя санду, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Ренато Усатый, Майя Санду, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Усатый отказался участвовать в референдуме о ЕС

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, что голосовал только на выборах президента и не стал участвовать в референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику у избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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"Я брал один единственный бюллетень на выборы президента, но не на референдум. Я говорил прежде, что буду бойкотировать то, что было сделано, для того, чтобы кто-то продлил себе власть еще на четыре года", - сказал Усатый журналистам.
Он уверен в том, что граждане страны сделают выбор за развитие Молдавии. "Чтобы наша страна сохранилась как государство, а граждане нашей страны процветали. И Молдова, наконец-то, стала страной, из которой не захотят те, кто находятся в республике, уезжать, а те, кто находится за границей, хотели бы как можно быстрей в нее вернуться", - пояснил политик.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
В рамках референдума гражданам нужно будет ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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