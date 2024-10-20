https://ria.ru/20241020/raketa-1978977839.html
Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты
Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты - РИА Новости, 20.10.2024
Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты
Две украинские ракеты уничтожены в Курской области в воскресенье днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:11
2024-10-20T13:11
2024-10-20T13:13
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в Курской области в воскресенье днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Сегодня днем в Курской области уничтожены две украинские ракеты. Благодарю наших защитников", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241020/sever-1978977492.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты
Губернатор заявил об уничтожении двух украинских ракет над Курской областью