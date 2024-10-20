https://ria.ru/20241020/raketa-1978977839.html

Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты

Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты - РИА Новости, 20.10.2024

Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты

Две украинские ракеты уничтожены в Курской области в воскресенье днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:11

2024-10-20T13:11

2024-10-20T13:13

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в Курской области в воскресенье днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Сегодня днем в Курской области уничтожены две украинские ракеты. Благодарю наших защитников", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241020/sever-1978977492.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)