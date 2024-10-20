https://ria.ru/20241020/putin-1979016804.html
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ
Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:58
2024-10-20T19:58
2024-10-20T20:26
туризм
россия
оаэ
владимир путин
туризм
новости - туризм
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются."Растут туристические обмены", - констатировал Путин.Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия."Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил глава российского государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T19:58
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, туризм, новости - туризм, видео
Туризм, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются.
2024-10-20T19:58
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PT0M50S
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ
Путин отметил, что туристические обмены между Россией и ОАЭ увеличиваются
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются.
«
"Растут туристические обмены", - констатировал Путин.
Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия.
"Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил глава российского государства.