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Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ

Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ

Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:58

2024-10-20T19:58

2024-10-20T20:26

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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются."Растут туристические обмены", - констатировал Путин.Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия."Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил глава российского государства.

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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево 2024-10-20T19:58 true PT0M50S

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Наталья Макарова

россия, оаэ, владимир путин, туризм, новости - туризм, видео