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Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
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Туризм
 
19:58 20.10.2024 (обновлено: 20:26 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/putin-1979016804.html
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ
Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:58
2024-10-20T20:26
туризм
россия
оаэ
владимир путин
туризм
новости - туризм
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются."Растут туристические обмены", - констатировал Путин.Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия."Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил глава российского государства.
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
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россия, оаэ, владимир путин, туризм, новости - туризм, видео
Туризм, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются.
2024-10-20T19:58
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Путин отметил рост туризма между Россией и ОАЭ

Путин отметил, что туристические обмены между Россией и ОАЭ увеличиваются

© iStock.com / bluesky85Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае, ОАЭ
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© iStock.com / bluesky85
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются.
«
"Растут туристические обмены", - констатировал Путин.
Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия.
"Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил глава российского государства.
 
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