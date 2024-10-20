https://ria.ru/20241020/putin-1979016280.html

Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ

Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ

Отношения между Россией и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнерства, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:57

2024-10-20T19:57

2024-10-20T20:40

россия

оаэ

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979023703_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_b69514eeceff19e091a994e0ba84cccf.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнерства, сообщил президент РФ Владимир Путин."Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства", - сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево 2024-10-20T19:57 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оаэ, владимир путин, политика, видео