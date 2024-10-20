https://ria.ru/20241020/putin-1979016280.html
Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ
Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ
Отношения между Россией и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнерства, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:57
2024-10-20T19:57
2024-10-20T20:40
россия
оаэ
владимир путин
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнерства, сообщил президент РФ Владимир Путин."Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства", - сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T19:57
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, оаэ, владимир путин, политика, видео
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Политика
Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнерства, сообщил президент РФ Владимир Путин.
2024-10-20T19:57
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PT0M50S
Путин оценил отношения между Россией и ОАЭ
Путин: отношения между РФ и ОАЭ соответствуют уровню стратегического партнерства