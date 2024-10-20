https://ria.ru/20241020/putin-1979012455.html
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии - РИА Новости, 20.10.2024
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии
Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран способствует укреплению дружбы и... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:39
2024-10-20T19:39
2024-10-20T19:42
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня Российскую Федерацию и Киргизскую Республику связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества. Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", - сказал Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России. Глава российского государства в видеообращении назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания. Отдельно Путин отметил важность культурно-гуманитарных отношений Москвы и Бишкека. "Одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнёрства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами", - подчеркнул президент России.
https://ria.ru/20241016/kirgiziya-1978261219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, одкб
Россия, Киргизия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии
Путин: Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях