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Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии - РИА Новости, 20.10.2024
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19:39 20.10.2024 (обновлено: 19:42 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/putin-1979012455.html
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии - РИА Новости, 20.10.2024
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии
Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран способствует укреплению дружбы и... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:39
2024-10-20T19:42
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня Российскую Федерацию и Киргизскую Республику связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества. Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", - сказал Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России. Глава российского государства в видеообращении назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания. Отдельно Путин отметил важность культурно-гуманитарных отношений Москвы и Бишкека. "Одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнёрства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами", - подчеркнул президент России.
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россия, киргизия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, одкб
Россия, Киргизия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ
Путин поприветствовал участников церемонии открытия Дней культуры Киргизии

Путин: Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сегодня Российскую Федерацию и Киргизскую Республику связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества. Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", - сказал Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России.
Глава российского государства в видеообращении назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания.
Отдельно Путин отметил важность культурно-гуманитарных отношений Москвы и Бишкека.
"Одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнёрства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами", - подчеркнул президент России.
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РоссияКиргизияМоскваВладимир ПутинЕвразийский экономический союзСНГОДКБ
 
 
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