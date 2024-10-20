https://ria.ru/20241020/putin-1978987085.html
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Путин провел телефонный разговор с Вучичем - РИА Новости, 20.10.2024
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:57
2024-10-20T14:57
2024-10-20T15:21
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр вучич, россия, политика
Владимир Путин, Александр Вучич, Россия, Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Кремль: состоялся телефонный разговор Путина с президентом Сербии Вучичем