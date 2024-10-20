В тур — за красивой осенью: лучшие маршруты для путешествий по России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Курорты Кавминвод составляют сейчас серьезную конкуренцию прибрежным городам Краснодарского края — пляжный сезон закончен. Многие путешественники выбирают оздоровительные программы, а самые активные — экскурсионные поездки. Где любоваться на красоту красно-желтых листьев, интересно провести время и сделать запоминающиеся фото — в материале РИА Новости.Кавказские Минеральные ВодыОздоровительный туризм — хит осеннего сезона. Поэтому в списке самых популярных направлений лидируют Кавказские Минеральные Воды, которые востребованы у 43 процентов пользователей, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Большинство путешественников направляются в здравницы. Но в последние годы растет спрос на размещение в гостиницах: самостоятельные отдыхающие приезжают на каникулы, а оздоровительные процедуры и экскурсии оплачивают на месте, говорят эксперты.В Минводах тепло: в октябре примерно 12 градусов, в ноябре — около пяти. Туристы гуляют по Кисловодскому нацпарку — одному из крупнейших городских в Европе, пробуют разные виды воды в Нарзанной галерее. Кроме того, отдыхающие интересуются "киномаршрутом" — локациями, попавшими в фильм "Чебурашка": это улица Карла Маркса, здание Главных нарзанных ванн, ставшее частью одноименного отеля.В Ессентуках один из центров притяжения — грязелечебница имени Семашко. Здание напоминает древнеримский храм. Достопримечательность курортного парка — Цандеровский институт механотерапии. Здесь снимали одну из сцен фильма "Любовь и голуби" — где герои Людмилы Гурченко и Александра Михайлова занимаются на тренажерах.В Железноводске туристы любуются восточными архитектурными мотивами во Дворце эмира Бухарского и пьют воду из бювета в форме книги в Курортном парке.В Пятигорске поднимаются по канатной дороге на гору Машук и смотрят на город с высоты птичьего полета, потом гуляют по парку "Цветник", где есть памятник Орлу, Грот Дианы, Лермонтовская галерея, беседка "Эолова арфа".Цены при размещении в санаториях с питанием и лечением — от шести тысяч рублей в сутки на человека, сообщает АТОР.Сочи"Осенью курорты Краснодарского края выбирают 46% туристов, путешествующих по России", — говорит Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", входящий в "Слетать.ру".Причем за год интерес к осенним каникулам в Сочи вырос на 20%, а в Анапе — на 15%, отмечают в Fun&Sun.Наибольшей популярностью пользуются экскурсии в Красную Поляну, поездки на "Дачу Сталина" и к чайным домикам в Уч-Дере, где туристы знакомятся с традициями чаепития, рассказывают в "Алеан".Востребованы визиты на экофермы ("Экзархо", "Волино") и парки, предлагающие экстремальные активности — зиплайны, виа феррата. Гости едут в "Скайпарк" и на аттракционы в "Сочи Парк".Большинство туристов бронируют отели в Центральном Сочи и Адлере, где развита инфраструктура. Недельный тур в олимпийскую столицу можно найти за 29 тысяч рублей без питания и авиабилетов, сообщает АТОР.КарелияВ Карелии днем около десяти градусов тепла, и путешественники в октябре едут туда в экскурсионные туры — в горный парк "Рускеала", на водопад Кивач, бальнеологический курорт "Марциальные воды", основанный еще при Петре I."Высок спрос на гастротуры по Карелии. В местных ресторанах широко представлена национальная кухня, где можно попробовать калитки (ржаные пирожки с морошкой, брусникой) и лохикейтто (сливочная уха). Популярны форелевые хозяйства", — перечисляют в "Алеан".Экскурсионная поездка на четыре дня с дегустациями, но без учета транспортных расходов обойдется в сумму от 60 тысяч рублей на двоих.Калининградская областьКаждый десятый, путешествующий осенью по России, едет в Калининградскую область, говорит Андрианкова. "Прирост к показателю прошлого года — 100%", — добавляют в Fun&Sun.Обычно туристы останавливаются в областном центре, но активно ездят в прибрежные Зеленоградск и Светлогорск, изучают объекты Гвардейска и Черняховска, посещают Куршскую косу и средневековые замки."Регион запоминается оригинальной архитектурой в стиле старой Европы и гастрономией — марципаном, сырами, балтийской корюшкой", — говорят в "Алеан".Четырехдневная экскурсионка стоит от 26 тысяч рублей на двоих. Дорога оплачивается отдельно.Санкт-ПетербургГород на Неве — один из лидеров осеннего спроса у поклонников экскурсионных туров, отмечает Андрианкова. Восемь процентов организованных путешественников едут туда.Правда, еще больше отправляются в Северную столицу самостоятельно и уже на месте покупают экскурсии в живописные пригороды — Павловск, Выборг, Царское Село.Лишь четыре процента туристов бронируют визиты в Москву и Подмосковье, подсчитали в "Алеан". У "Слетать.ру" этот показатель — менее процента. Время экскурсий по столице, скорее всего, наступит ближе к новогодним праздникам.Кроме того, по всей стране осенью набирают популярность туры выходного дня — короткие путешествия в соседние регионы, отмечает Андрианкова.Среди маршрутов, интерес к которым растет быстрее всего, в Fun&Sun выделяют Калининградскую область, Дагестан и Татарстан. Обычно путешественники покупают путевку на пять дней, предпочитают отели категории три и четыре звезды со спа-центром и бассейном.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Курорты Кавминвод составляют сейчас серьезную конкуренцию прибрежным городам Краснодарского края — пляжный сезон закончен. Многие путешественники выбирают оздоровительные программы, а самые активные — экскурсионные поездки. Где любоваться на красоту красно-желтых листьев, интересно провести время и сделать запоминающиеся фото — в материале РИА Новости.
Кавказские Минеральные Воды
Оздоровительный туризм — хит осеннего сезона. Поэтому в списке самых популярных направлений лидируют Кавказские Минеральные Воды, которые востребованы у 43 процентов пользователей, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Большинство путешественников направляются в здравницы. Но в последние годы растет спрос на размещение в гостиницах: самостоятельные отдыхающие приезжают на каникулы, а оздоровительные процедуры и экскурсии оплачивают на месте, говорят эксперты.
В Минводах тепло: в октябре примерно 12 градусов, в ноябре — около пяти. Туристы гуляют по Кисловодскому нацпарку — одному из крупнейших городских в Европе, пробуют разные виды воды в Нарзанной галерее. Кроме того, отдыхающие интересуются "киномаршрутом" — локациями, попавшими в фильм "Чебурашка": это улица Карла Маркса, здание Главных нарзанных ванн, ставшее частью одноименного отеля.
Отдыхающие в курортном парке города Ессентуки Ставропольского края
В Ессентуках один из центров притяжения — грязелечебница имени Семашко. Здание напоминает древнеримский храм. Достопримечательность курортного парка — Цандеровский институт механотерапии. Здесь снимали одну из сцен фильма "Любовь и голуби" — где герои Людмилы Гурченко и Александра Михайлова занимаются на тренажерах.
В Железноводске туристы любуются восточными архитектурными мотивами во Дворце эмира Бухарского и пьют воду из бювета в форме книги в Курортном парке.
В Пятигорске поднимаются по канатной дороге на гору Машук и смотрят на город с высоты птичьего полета, потом гуляют по парку "Цветник", где есть памятник Орлу, Грот Дианы, Лермонтовская галерея, беседка "Эолова арфа".
Цены при размещении в санаториях с питанием и лечением — от шести тысяч рублей в сутки на человека, сообщает АТОР.
Сочи
"Осенью курорты Краснодарского края выбирают 46% туристов, путешествующих по России", — говорит Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", входящий в "Слетать.ру".
Причем за год интерес к осенним каникулам в Сочи вырос на 20%, а в Анапе — на 15%, отмечают в Fun&Sun.
Наибольшей популярностью пользуются экскурсии в Красную Поляну, поездки на "Дачу Сталина" и к чайным домикам в Уч-Дере, где туристы знакомятся с традициями чаепития, рассказывают в "Алеан". Востребованы визиты на экофермы ("Экзархо", "Волино") и парки, предлагающие экстремальные активности — зиплайны, виа феррата. Гости едут в "Скайпарк" и на аттракционы в "Сочи Парк".
Большинство туристов бронируют отели в Центральном Сочи и Адлере, где развита инфраструктура. Недельный тур в олимпийскую столицу можно найти за 29 тысяч рублей без питания и авиабилетов, сообщает АТОР.
Карелия
В Карелии днем около десяти градусов тепла, и путешественники в октябре едут туда в экскурсионные туры — в горный парк "Рускеала", на водопад Кивач, бальнеологический курорт "Марциальные воды", основанный еще при Петре I.
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия
"Высок спрос на гастротуры по Карелии. В местных ресторанах широко представлена национальная кухня, где можно попробовать калитки (ржаные пирожки с морошкой, брусникой) и лохикейтто (сливочная уха). Популярны форелевые хозяйства", — перечисляют в "Алеан".
Правда, еще больше отправляются в Северную столицу самостоятельно и уже на месте покупают экскурсии в живописные пригороды — Павловск, Выборг, Царское Село.
Лишь четыре процента туристов бронируют визиты в Москву и Подмосковье, подсчитали в "Алеан". У "Слетать.ру" этот показатель — менее процента. Время экскурсий по столице, скорее всего, наступит ближе к новогодним праздникам.
Кроме того, по всей стране осенью набирают популярность туры выходного дня — короткие путешествия в соседние регионы, отмечает Андрианкова.
Среди маршрутов, интерес к которым растет быстрее всего, в Fun&Sun выделяют Калининградскую область, Дагестан и Татарстан. Обычно путешественники покупают путевку на пять дней, предпочитают отели категории три и четыре звезды со спа-центром и бассейном.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.