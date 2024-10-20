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В тур — за красивой осенью: лучшие маршруты для путешествий по России - РИА Новости, 20.10.2024
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Туризм
 
08:00 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/puteshestviya-1978601566.html
В тур — за красивой осенью: лучшие маршруты для путешествий по России
В тур — за красивой осенью: лучшие маршруты для путешествий по России - РИА Новости, 20.10.2024
В тур — за красивой осенью: лучшие маршруты для путешествий по России
Курорты Кавминвод составляют сейчас серьезную конкуренцию прибрежным городам Краснодарского края — пляжный сезон закончен. Многие путешественники выбирают... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:00
2024-10-20T08:00
туризм
туризм
маршруты - туризм
россия
калининградская область
куда поехать в выходные
осень
достопримечательности
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Курорты Кавминвод составляют сейчас серьезную конкуренцию прибрежным городам Краснодарского края — пляжный сезон закончен. Многие путешественники выбирают оздоровительные программы, а самые активные — экскурсионные поездки. Где любоваться на красоту красно-желтых листьев, интересно провести время и сделать запоминающиеся фото — в материале РИА Новости.Кавказские Минеральные ВодыОздоровительный туризм — хит осеннего сезона. Поэтому в списке самых популярных направлений лидируют Кавказские Минеральные Воды, которые востребованы у 43 процентов пользователей, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Большинство путешественников направляются в здравницы. Но в последние годы растет спрос на размещение в гостиницах: самостоятельные отдыхающие приезжают на каникулы, а оздоровительные процедуры и экскурсии оплачивают на месте, говорят эксперты.В Минводах тепло: в октябре примерно 12 градусов, в ноябре — около пяти. Туристы гуляют по Кисловодскому нацпарку — одному из крупнейших городских в Европе, пробуют разные виды воды в Нарзанной галерее. Кроме того, отдыхающие интересуются "киномаршрутом" — локациями, попавшими в фильм "Чебурашка": это улица Карла Маркса, здание Главных нарзанных ванн, ставшее частью одноименного отеля.В Ессентуках один из центров притяжения — грязелечебница имени Семашко. Здание напоминает древнеримский храм. Достопримечательность курортного парка — Цандеровский институт механотерапии. Здесь снимали одну из сцен фильма "Любовь и голуби" — где герои Людмилы Гурченко и Александра Михайлова занимаются на тренажерах.В Железноводске туристы любуются восточными архитектурными мотивами во Дворце эмира Бухарского и пьют воду из бювета в форме книги в Курортном парке.В Пятигорске поднимаются по канатной дороге на гору Машук и смотрят на город с высоты птичьего полета, потом гуляют по парку "Цветник", где есть памятник Орлу, Грот Дианы, Лермонтовская галерея, беседка "Эолова арфа".Цены при размещении в санаториях с питанием и лечением — от шести тысяч рублей в сутки на человека, сообщает АТОР.Сочи"Осенью курорты Краснодарского края выбирают 46% туристов, путешествующих по России", — говорит Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", входящий в "Слетать.ру".Причем за год интерес к осенним каникулам в Сочи вырос на 20%, а в Анапе — на 15%, отмечают в Fun&amp;Sun.Наибольшей популярностью пользуются экскурсии в Красную Поляну, поездки на "Дачу Сталина" и к чайным домикам в Уч-Дере, где туристы знакомятся с традициями чаепития, рассказывают в "Алеан".Востребованы визиты на экофермы ("Экзархо", "Волино") и парки, предлагающие экстремальные активности — зиплайны, виа феррата. Гости едут в "Скайпарк" и на аттракционы в "Сочи Парк".Большинство туристов бронируют отели в Центральном Сочи и Адлере, где развита инфраструктура. Недельный тур в олимпийскую столицу можно найти за 29 тысяч рублей без питания и авиабилетов, сообщает АТОР.КарелияВ Карелии днем около десяти градусов тепла, и путешественники в октябре едут туда в экскурсионные туры — в горный парк "Рускеала", на водопад Кивач, бальнеологический курорт "Марциальные воды", основанный еще при Петре I."Высок спрос на гастротуры по Карелии. В местных ресторанах широко представлена национальная кухня, где можно попробовать калитки (ржаные пирожки с морошкой, брусникой) и лохикейтто (сливочная уха). Популярны форелевые хозяйства", — перечисляют в "Алеан".Экскурсионная поездка на четыре дня с дегустациями, но без учета транспортных расходов обойдется в сумму от 60 тысяч рублей на двоих.Калининградская областьКаждый десятый, путешествующий осенью по России, едет в Калининградскую область, говорит Андрианкова. "Прирост к показателю прошлого года — 100%", — добавляют в Fun&amp;Sun.Обычно туристы останавливаются в областном центре, но активно ездят в прибрежные Зеленоградск и Светлогорск, изучают объекты Гвардейска и Черняховска, посещают Куршскую косу и средневековые замки."Регион запоминается оригинальной архитектурой в стиле старой Европы и гастрономией — марципаном, сырами, балтийской корюшкой", — говорят в "Алеан".Четырехдневная экскурсионка стоит от 26 тысяч рублей на двоих. Дорога оплачивается отдельно.Санкт-ПетербургГород на Неве — один из лидеров осеннего спроса у поклонников экскурсионных туров, отмечает Андрианкова. Восемь процентов организованных путешественников едут туда.Правда, еще больше отправляются в Северную столицу самостоятельно и уже на месте покупают экскурсии в живописные пригороды — Павловск, Выборг, Царское Село.Лишь четыре процента туристов бронируют визиты в Москву и Подмосковье, подсчитали в "Алеан". У "Слетать.ру" этот показатель — менее процента. Время экскурсий по столице, скорее всего, наступит ближе к новогодним праздникам.Кроме того, по всей стране осенью набирают популярность туры выходного дня — короткие путешествия в соседние регионы, отмечает Андрианкова.Среди маршрутов, интерес к которым растет быстрее всего, в Fun&amp;Sun выделяют Калининградскую область, Дагестан и Татарстан. Обычно путешественники покупают путевку на пять дней, предпочитают отели категории три и четыре звезды со спа-центром и бассейном.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, маршруты - туризм, россия, калининградская область, куда поехать в выходные, осень, достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Россия, Калининградская область, куда поехать в выходные, Осень, Достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
В тур — за красивой осенью: лучшие маршруты для путешествий по России

Эксперты назвали самые популярные регионы России для путешествий осенью

© iStock.com / GaretsworkshopДевушка с чемоданом в осеннем парке
Девушка с чемоданом в осеннем парке - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© iStock.com / Garetsworkshop
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Курорты Кавминвод составляют сейчас серьезную конкуренцию прибрежным городам Краснодарского края — пляжный сезон закончен. Многие путешественники выбирают оздоровительные программы, а самые активные — экскурсионные поездки. Где любоваться на красоту красно-желтых листьев, интересно провести время и сделать запоминающиеся фото — в материале РИА Новости.

Кавказские Минеральные Воды

Оздоровительный туризм — хит осеннего сезона. Поэтому в списке самых популярных направлений лидируют Кавказские Минеральные Воды, которые востребованы у 43 процентов пользователей, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКурортный бульвар в городе Кисловодск
Курортный бульвар в городе Кисловодск - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Курортный бульвар в городе Кисловодск
Большинство путешественников направляются в здравницы. Но в последние годы растет спрос на размещение в гостиницах: самостоятельные отдыхающие приезжают на каникулы, а оздоровительные процедуры и экскурсии оплачивают на месте, говорят эксперты.
В Минводах тепло: в октябре примерно 12 градусов, в ноябре — около пяти. Туристы гуляют по Кисловодскому нацпарку — одному из крупнейших городских в Европе, пробуют разные виды воды в Нарзанной галерее. Кроме того, отдыхающие интересуются "киномаршрутом" — локациями, попавшими в фильм "Чебурашка": это улица Карла Маркса, здание Главных нарзанных ванн, ставшее частью одноименного отеля.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие в курортном парке города Ессентуки Ставропольского края
Отдыхающие в курортном парке города Ессентуки Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в курортном парке города Ессентуки Ставропольского края
В Ессентуках один из центров притяжения — грязелечебница имени Семашко. Здание напоминает древнеримский храм. Достопримечательность курортного парка — Цандеровский институт механотерапии. Здесь снимали одну из сцен фильма "Любовь и голуби" — где герои Людмилы Гурченко и Александра Михайлова занимаются на тренажерах.
В Железноводске туристы любуются восточными архитектурными мотивами во Дворце эмира Бухарского и пьют воду из бювета в форме книги в Курортном парке.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Солженицыну на улице Шаляпина в центре Кисловодска.
Памятник Солженицыну на улице Шаляпина в центре Кисловодска
Памятник Солженицыну на улице Шаляпина в центре Кисловодска.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 5
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Свято-Никольский собор в Кисловодске.

Свято-Никольский собор в городе Кисловодске

Свято-Никольский собор в Кисловодске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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2 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк"Октябрьские ванны" на Курортном бульваре в Кисловодске.
Октябрьские ванны на Курортном бульваре в Кисловодске
"Октябрьские ванны" на Курортном бульваре в Кисловодске.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 5
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на подножие горы Бештау и город Пятигорск на рассвете.
Вид на подножие горы Бештау и город Пятигорск
Вид на подножие горы Бештау и город Пятигорск на рассвете.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди идут по торговой улице Карла Маркса в Кисловодске.
Люди идут по торговой улице Карла Маркса в Кисловодске
Люди идут по торговой улице Карла Маркса в Кисловодске.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Памятник Солженицыну на улице Шаляпина в центре Кисловодска.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Свято-Никольский собор в Кисловодске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
2 из 5
"Октябрьские ванны" на Курортном бульваре в Кисловодске.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 5
Вид на подножие горы Бештау и город Пятигорск на рассвете.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 5
Люди идут по торговой улице Карла Маркса в Кисловодске.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 5
В Пятигорске поднимаются по канатной дороге на гору Машук и смотрят на город с высоты птичьего полета, потом гуляют по парку "Цветник", где есть памятник Орлу, Грот Дианы, Лермонтовская галерея, беседка "Эолова арфа".
Цены при размещении в санаториях с питанием и лечением — от шести тысяч рублей в сутки на человека, сообщает АТОР.

Сочи

"Осенью курорты Краснодарского края выбирают 46% туристов, путешествующих по России", — говорит Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", входящий в "Слетать.ру".
© iStock.com / saiko3p"Роза Хутор" в Сочи
Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© iStock.com / saiko3p
"Роза Хутор" в Сочи
Причем за год интерес к осенним каникулам в Сочи вырос на 20%, а в Анапе — на 15%, отмечают в Fun&Sun.
Наибольшей популярностью пользуются экскурсии в Красную Поляну, поездки на "Дачу Сталина" и к чайным домикам в Уч-Дере, где туристы знакомятся с традициями чаепития, рассказывают в "Алеан".
Востребованы визиты на экофермы ("Экзархо", "Волино") и парки, предлагающие экстремальные активности — зиплайны, виа феррата. Гости едут в "Скайпарк" и на аттракционы в "Сочи Парк".
© iStock.com / arh-sib@rambler.ru

Вид на берег Адлера.

Вид на берег города Адлер

Вид на берег Адлера.

© iStock.com / arh-sib@rambler.ru
1 из 7
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Люди катаются на аттракционах в парке развлечений "Сочи Парк" в поселке городского типа Сириус в Сочи.

Люди катаются на аттракционах в парке развлечений Сочи Парк в поселке городского типа Сириус в Сочи

Люди катаются на аттракционах в парке развлечений "Сочи Парк" в поселке городского типа Сириус в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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2 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПешеходы на одной из улиц Анапы.
Пешеходы на одной из улиц Анапы
Пешеходы на одной из улиц Анапы.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Порт Анапы.

Порт города Анапа

Порт Анапы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Вид на парк развлечений "Сочи Парк" и на отель "Богатырь" в поселке городского типа Сириус в Сочи.

Вид на парк развлечений Сочи Парк и на отель Богатырь в поселке городского типа Сириус в Сочи

Вид на парк развлечений "Сочи Парк" и на отель "Богатырь" в поселке городского типа Сириус в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
5 из 7
© iStock.com / Marina Denisenko

Парк в Сочи.

Парк в городе Сочи

Парк в Сочи.

© iStock.com / Marina Denisenko
6 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Вид на Анапу.

Вид на город Анапа

Вид на Анапу.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 7

Вид на берег Адлера.

© iStock.com / arh-sib@rambler.ru
1 из 7

Люди катаются на аттракционах в парке развлечений "Сочи Парк" в поселке городского типа Сириус в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
2 из 7
Пешеходы на одной из улиц Анапы.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 7

Порт Анапы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 7

Вид на парк развлечений "Сочи Парк" и на отель "Богатырь" в поселке городского типа Сириус в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Парк в Сочи.

© iStock.com / Marina Denisenko
6 из 7

Вид на Анапу.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 7
Большинство туристов бронируют отели в Центральном Сочи и Адлере, где развита инфраструктура. Недельный тур в олимпийскую столицу можно найти за 29 тысяч рублей без питания и авиабилетов, сообщает АТОР.

Карелия

В Карелии днем около десяти градусов тепла, и путешественники в октябре едут туда в экскурсионные туры — в горный парк "Рускеала", на водопад Кивач, бальнеологический курорт "Марциальные воды", основанный еще при Петре I.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкМраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия
Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия
"Высок спрос на гастротуры по Карелии. В местных ресторанах широко представлена национальная кухня, где можно попробовать калитки (ржаные пирожки с морошкой, брусникой) и лохикейтто (сливочная уха). Популярны форелевые хозяйства", — перечисляют в "Алеан".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", следующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала".

Ретропоезд Рускеальский экспресс, следующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", следующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВодопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия.
Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника Кивач в Республике Карелия
Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия.
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТуристы в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.
Туристы в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
Туристы в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 4
CC0 / /

Калитка с рисом.

Калитка с рисом

Калитка с рисом.

CC0 / /
4 из 4

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", следующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 4
Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия.
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
2 из 4
Туристы в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Калитка с рисом.

CC0 / /
4 из 4
Экскурсионная поездка на четыре дня с дегустациями, но без учета транспортных расходов обойдется в сумму от 60 тысяч рублей на двоих.

Калининградская область

Каждый десятый, путешествующий осенью по России, едет в Калининградскую область, говорит Андрианкова. "Прирост к показателю прошлого года — 100%", — добавляют в Fun&Sun.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в городе Зеленоградске Калининградской области
Прохожие на одной из улиц в городе Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Прохожие на одной из улиц в городе Зеленоградске Калининградской области
Обычно туристы останавливаются в областном центре, но активно ездят в прибрежные Зеленоградск и Светлогорск, изучают объекты Гвардейска и Черняховска, посещают Куршскую косу и средневековые замки.
"Регион запоминается оригинальной архитектурой в стиле старой Европы и гастрономией — марципаном, сырами, балтийской корюшкой", — говорят в "Алеан".
© iStock.com / Elena Odareeva

Старая водонапорная башня в Светлогорске.

Старая водонапорная башня в Светлогорске

Старая водонапорная башня в Светлогорске.

© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрохожие на Курортном проспекте в городе Зеленоградске Калининградской области.
Прохожие на Курортном проспекте в городе Зеленоградске Калининградской области
Прохожие на Курортном проспекте в городе Зеленоградске Калининградской области.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Квартал "Рыбная деревня" на берегу реки Преголи в Калининграде.

Квартал Рыбная деревня на берегу реки Преголя в Калининграде

Квартал "Рыбная деревня" на берегу реки Преголи в Калининграде.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
3 из 6
© iStock.com / Elena Odareeva

Канатная дорога к набережной города Светлогорска.

Канатная дорога к набережной города Светлогорск

Канатная дорога к набережной города Светлогорска.

© iStock.com / Elena Odareeva
4 из 6
© iStock.com / Elena Odareeva

Светлогорск.

Светлогорск

Светлогорск.

© iStock.com / Elena Odareeva
5 из 6
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКафедральный собор на острове Канта в Калининграде.
Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде
Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
6 из 6

Старая водонапорная башня в Светлогорске.

© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 6
Прохожие на Курортном проспекте в городе Зеленоградске Калининградской области.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Квартал "Рыбная деревня" на берегу реки Преголи в Калининграде.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
3 из 6

Канатная дорога к набережной города Светлогорска.

© iStock.com / Elena Odareeva
4 из 6

Светлогорск.

© iStock.com / Elena Odareeva
5 из 6
Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
6 из 6
Четырехдневная экскурсионка стоит от 26 тысяч рублей на двоих. Дорога оплачивается отдельно.

Санкт-Петербург

Город на Неве — один из лидеров осеннего спроса у поклонников экскурсионных туров, отмечает Андрианкова. Восемь процентов организованных путешественников едут туда.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетительница у Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.
Выходные в декабре
Посетительница у Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми на территории Екатерининского парка Государственного музея-заповедника "Царское Село".
Женщина с детьми на территории Екатерининского парка Государственного музея-заповедника Царское Село
Женщина с детьми на территории Екатерининского парка Государственного музея-заповедника "Царское Село".
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДевушка гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.
Девушка гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге
Девушка гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на павильоны архитектурного ансамбля "Адмиралтейство" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.
Вид на павильоны архитектурного ансамбля Адмиралтейство в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
Вид на павильоны архитектурного ансамбля "Адмиралтейство" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.
Женщина в Михайловском саду в Санкт-Петербурге
Женщина в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на набережную реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Вид на набережную реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
Вид на набережную реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИсаакиевский собор (слева) и гостиница "Астория" в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург
Исаакиевский собор (слева) и гостиница "Астория" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Посетители у павильона "Эрмитаж" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.

Посетители у павильона Эримтаж в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине

Посетители у павильона "Эрмитаж" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМолодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское село" в Пушкине.
Молодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке в Пушкине
Молодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское село" в Пушкине.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Вид на Китайскую беседку в Екатерининском парке в ГМЗ "Царское Село".

Государственный музей-заповедник Царское село

Вид на Китайскую беседку в Екатерининском парке в ГМЗ "Царское Село".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗдание Ленинградского областного суда (в центре) на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Здание Ленинградского областного суда (в центре) на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
Здание Ленинградского областного суда (в центре) на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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11 из 11
Посетительница у Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина с детьми на территории Екатерининского парка Государственного музея-заповедника "Царское Село".
© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 11
Девушка гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 11
Вид на павильоны архитектурного ансамбля "Адмиралтейство" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 11
Женщина в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 11
Вид на набережную реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 11
Исаакиевский собор (слева) и гостиница "Астория" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Посетители у павильона "Эрмитаж" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 11
Молодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское село" в Пушкине.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Вид на Китайскую беседку в Екатерининском парке в ГМЗ "Царское Село".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 11
Здание Ленинградского областного суда (в центре) на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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11 из 11
Правда, еще больше отправляются в Северную столицу самостоятельно и уже на месте покупают экскурсии в живописные пригороды — Павловск, Выборг, Царское Село.
Лишь четыре процента туристов бронируют визиты в Москву и Подмосковье, подсчитали в "Алеан". У "Слетать.ру" этот показатель — менее процента. Время экскурсий по столице, скорее всего, наступит ближе к новогодним праздникам.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале.
Городской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
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1 из 6
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОсень в Дагестане.
Осень в Дагестане
Осень в Дагестане.
© РИА Новости / Владимир Песня
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2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОсень в Махачкале.
Осень в Махачкале
Осень в Махачкале.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 6
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. На дальнем плане — дворец царя Алексея Михайловича.

Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве

Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. На дальнем плане — дворец царя Алексея Михайловича.

© РИА Новости / Мария Девахина
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4 из 6
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Соборную площадь Московского Кремля.
Москва
Вид на Соборную площадь Московского Кремля.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 6
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка катается на роликах в парке 850-летия города Москвы
Девушка катается на роликах в парке 850-летия города Москвы
Девушка катается на роликах в парке 850-летия города Москвы
© РИА Новости / Мария Девахина
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6 из 6
Городской пляж в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
1 из 6
Осень в Дагестане.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
2 из 6
Осень в Махачкале.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. На дальнем плане — дворец царя Алексея Михайловича.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 6
Вид на Соборную площадь Московского Кремля.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 6
Девушка катается на роликах в парке 850-летия города Москвы
© РИА Новости / Мария Девахина
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6 из 6
Кроме того, по всей стране осенью набирают популярность туры выходного дня — короткие путешествия в соседние регионы, отмечает Андрианкова.
Среди маршрутов, интерес к которым растет быстрее всего, в Fun&Sun выделяют Калининградскую область, Дагестан и Татарстан. Обычно путешественники покупают путевку на пять дней, предпочитают отели категории три и четыре звезды со спа-центром и бассейном.
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