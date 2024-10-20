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Премьер Молдавии проголосовал на выборах президента и референдуме - РИА Новости, 20.10.2024
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14:38 20.10.2024 (обновлено: 14:40 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/premer-1978985415.html
Премьер Молдавии проголосовал на выборах президента и референдуме
Премьер Молдавии проголосовал на выборах президента и референдуме - РИА Новости, 20.10.2024
Премьер Молдавии проголосовал на выборах президента и референдуме
Премьер Молдавии Дорин Речан принял участие в выборах президента и референдуме о евроинтеграции, он призвал граждан вместе определить путь развития страны. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:38
2024-10-20T14:40
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан принял участие в выборах президента и референдуме о евроинтеграции, он призвал граждан вместе определить путь развития страны. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск). "Я проголосовал вместе с гражданами Республики Молдова, которые полны решимости доказать, что демократия — это сила, и мы, вместе, можем добиться успеха в построении Европейского Союза здесь, у нас дома. Призываю всех прийти на избирательный участок, взять два бюллетеня — один для президентских выборов и один для референдума — и, вместе, определить путь развития нашей страны. А этот путь — это Европейский Союз", - заявил Речан журналистам на избирательном участке. Он призвал представителей диаспоры проголосовать за "европейский путь Республики Молдова". На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978985204.html
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в мире, молдавия, дорин речан, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Премьер Молдавии проголосовал на выборах президента и референдуме

Премьер Молдавии Речан принял участие в выборах и референдуме о евроинтеграции

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Предвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Предвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан принял участие в выборах президента и референдуме о евроинтеграции, он призвал граждан вместе определить путь развития страны.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Явка на выборах в Молдавии превысила 33,3 процента
Вчера, 14:36
"Я проголосовал вместе с гражданами Республики Молдова, которые полны решимости доказать, что демократия — это сила, и мы, вместе, можем добиться успеха в построении Европейского Союза здесь, у нас дома. Призываю всех прийти на избирательный участок, взять два бюллетеня — один для президентских выборов и один для референдума — и, вместе, определить путь развития нашей страны. А этот путь — это Европейский Союз", - заявил Речан журналистам на избирательном участке.
Он призвал представителей диаспоры проголосовать за "европейский путь Республики Молдова".
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Отбирают бюллетени у онкобольных": что происходит на выборах в Молдавии
Вчера, 09:30
 
В миреМолдавияДорин РечанМайя СандуРенато УсатыйНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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