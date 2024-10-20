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В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы - РИА Новости, 20.10.2024
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21:48 20.10.2024 (обновлено: 22:11 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/pozhar-1979030867.html
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы - РИА Новости, 20.10.2024
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы
При пожаре в сталинской высотке возле метро "Красные Ворота" в Москве горела деревянная обрешетка крыши на площади 30 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:48
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происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. При пожаре в сталинской высотке возле метро "Красные Ворота" в Москве горела деревянная обрешетка крыши на площади 30 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. Ранее в воскресенье пожар произошел в сталинской высотке на улице Садово-Спасской, дом 21/1. Спасатели локализовали возгорание на 30 "квадратах", а позднее и ликвидировали открытое горение. В пресс-службе Московского метрополитена РИА Новости сообщили, что возгорание в высотке у станции "Красные Ворота" не повлияло на работу входов метро, а в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы, в свою очередь, сообщили, что движение транспорта на участке не затруднено. &quot;Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 &quot;квадратах&quot;. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники&quot;, — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram-канале.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы

МЧС: при пожаре в сталинской высотке в Москве горела деревянная обрешетка крыши

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВысотное здание на площади Красные Ворота в Москве
Высотное здание на площади Красные Ворота в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Высотное здание на площади Красные Ворота в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. При пожаре в сталинской высотке возле метро "Красные Ворота" в Москве горела деревянная обрешетка крыши на площади 30 квадратных метров, сообщило МЧС РФ.
Ранее в воскресенье пожар произошел в сталинской высотке на улице Садово-Спасской, дом 21/1. Спасатели локализовали возгорание на 30 "квадратах", а позднее и ликвидировали открытое горение. В пресс-службе Московского метрополитена РИА Новости сообщили, что возгорание в высотке у станции "Красные Ворота" не повлияло на работу входов метро, а в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы, в свою очередь, сообщили, что движение транспорта на участке не затруднено.
«

"Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 "квадратах". С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники", — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram-канале.

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