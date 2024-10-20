https://ria.ru/20241020/pozhar-1979030867.html
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы - РИА Новости, 20.10.2024
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы
При пожаре в сталинской высотке возле метро "Красные Ворота" в Москве горела деревянная обрешетка крыши на площади 30 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:48
2024-10-20T21:48
2024-10-20T22:11
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. При пожаре в сталинской высотке возле метро "Красные Ворота" в Москве горела деревянная обрешетка крыши на площади 30 квадратных метров, сообщило МЧС РФ. Ранее в воскресенье пожар произошел в сталинской высотке на улице Садово-Спасской, дом 21/1. Спасатели локализовали возгорание на 30 "квадратах", а позднее и ликвидировали открытое горение. В пресс-службе Московского метрополитена РИА Новости сообщили, что возгорание в высотке у станции "Красные Ворота" не повлияло на работу входов метро, а в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы, в свою очередь, сообщили, что движение транспорта на участке не затруднено. "Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 "квадратах". С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники", — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС раскрыли подробности пожара в сталинской высотке в центре Москвы
МЧС: при пожаре в сталинской высотке в Москве горела деревянная обрешетка крыши