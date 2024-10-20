Рейтинг@Mail.ru
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 20.10.2024 (обновлено: 21:13 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/pozhar-1979026978.html
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили - РИА Новости, 20.10.2024
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили
Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:56
2024-10-20T21:13
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151101/77/1511017744_0:0:6768:3808_1920x0_80_0_0_35c1b323c27147450762e7a69c52ae10.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости заявили, что спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве по адресу улица Садово-Спасская, дом 21/1. Позже сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров."Объявлена ликвидация открытого горения", - заявили РИА Новости в экстренных службах.
https://ria.ru/20241020/pozhar-1978990584.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151101/77/1511017744_0:0:5798:4348_1920x0_80_0_0_6020df12671d94b9e2961a1421568927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили

Открытый огонь в сталинской высотке возле метро "Красные ворота" ликвидировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВысотное здание на площади Красных Ворот в Москве
Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости заявили, что спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве по адресу улица Садово-Спасская, дом 21/1. Позже сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.
«
"Объявлена ликвидация открытого горения", - заявили РИА Новости в экстренных службах.
Загоревшийся автомобиль на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
На Садовом кольце в Москве загорелся автомобиль
Вчера, 15:39
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала