https://ria.ru/20241020/pozhar-1979026978.html
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили - РИА Новости, 20.10.2024
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили
Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:56
2024-10-20T20:56
2024-10-20T21:13
происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости заявили, что спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве по адресу улица Садово-Спасская, дом 21/1. Позже сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров."Объявлена ликвидация открытого горения", - заявили РИА Новости в экстренных службах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили
Открытый огонь в сталинской высотке возле метро "Красные ворота" ликвидировали
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости заявили, что спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве по адресу улица Садово-Спасская, дом 21/1. Позже сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.
«
"Объявлена ликвидация открытого горения", - заявили РИА Новости в экстренных службах.