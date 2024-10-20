https://ria.ru/20241020/pozhar-1979026978.html

Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили

Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили - РИА Новости, 20.10.2024

Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили

Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:56

2024-10-20T20:56

2024-10-20T21:13

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151101/77/1511017744_0:0:6768:3808_1920x0_80_0_0_35c1b323c27147450762e7a69c52ae10.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытый огонь в здании Сталинской высотки возле метро "Красные ворота" в Москве удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости заявили, что спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве по адресу улица Садово-Спасская, дом 21/1. Позже сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров."Объявлена ликвидация открытого горения", - заявили РИА Новости в экстренных службах.

https://ria.ru/20241020/pozhar-1978990584.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва