https://ria.ru/20241020/pozhar-1979025102.html
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка - РИА Новости, 20.10.2024
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка
Спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:44
2024-10-20T20:44
2024-10-20T20:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Дежурные подразделения выехали по заявке на возгорание в Сталинской высотке по адресу: улица Садово-Спасская, дом 21/1", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241020/pozhar-1978990584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка
Спасатели выехали на возгорание в сталинской высотке у "Красных ворот" в Москве