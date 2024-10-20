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В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка - РИА Новости, 20.10.2024
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20:44 20.10.2024 (обновлено: 20:52 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/pozhar-1979025102.html
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка - РИА Новости, 20.10.2024
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка
Спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:44
2024-10-20T20:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Дежурные подразделения выехали по заявке на возгорание в Сталинской высотке по адресу: улица Садово-Спасская, дом 21/1", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка

Спасатели выехали на возгорание в сталинской высотке у "Красных ворот" в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Дежурные подразделения выехали по заявке на возгорание в Сталинской высотке по адресу: улица Садово-Спасская, дом 21/1", - сказал собеседник агентства.
Загоревшийся автомобиль на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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