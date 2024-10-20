https://ria.ru/20241020/pozhar-1979025102.html

В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка

В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка - РИА Новости, 20.10.2024

В Москве у "Красных ворот" загорелась сталинская высотка

Спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:44

2024-10-20T20:44

2024-10-20T20:52

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели выехали по вызову на возгорание в Сталинской высотке возле метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Дежурные подразделения выехали по заявке на возгорание в Сталинской высотке по адресу: улица Садово-Спасская, дом 21/1", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241020/pozhar-1978990584.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)