https://ria.ru/20241020/pozhar-1978983189.html

В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре

В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 20.10.2024

В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:20

2024-10-20T14:20

2024-10-20T14:20

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии, сообщает МЧС России. Пожар произошел в селе Плодовитое. Горел частный дом, не оборудованный пожарным извещателем. Выгорело 100 квадратных метров. "При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 4 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении. Пожар тушили шесть специалистов и одна единица техники.

https://ria.ru/20241012/pozhar-1977705284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)