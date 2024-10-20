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В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 20.10.2024
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14:20 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/pozhar-1978983189.html
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 20.10.2024
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:20
2024-10-20T14:20
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии, сообщает МЧС России. Пожар произошел в селе Плодовитое. Горел частный дом, не оборудованный пожарным извещателем. Выгорело 100 квадратных метров. "При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 4 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении. Пожар тушили шесть специалистов и одна единица техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре

В Калмыкии четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии, сообщает МЧС России.
Пожар произошел в селе Плодовитое. Горел частный дом, не оборудованный пожарным извещателем. Выгорело 100 квадратных метров.
"При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 4 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении.
Пожар тушили шесть специалистов и одна единица техники.
Пожар в жилом доме в Нефтеюганске - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Два человека погибли при пожаре в жилом доме Нефтеюганска
12 октября, 04:20
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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