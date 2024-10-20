https://ria.ru/20241020/pozhar-1978983189.html
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 20.10.2024
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:20
2024-10-20T14:20
2024-10-20T14:20
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии, сообщает МЧС России. Пожар произошел в селе Плодовитое. Горел частный дом, не оборудованный пожарным извещателем. Выгорело 100 квадратных метров. "При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 4 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении. Пожар тушили шесть специалистов и одна единица техники.
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977705284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калмыкии четыре человека погибли при пожаре
В Калмыкии четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре