https://ria.ru/20241020/pozhar-1978978302.html

Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании

Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 20.10.2024

Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение во Владимирской области, где произошел пожар в производственном здании, ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:15

2024-10-20T13:15

2024-10-20T13:15

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытое горение во Владимирской области, где произошел пожар в производственном здании, ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет. Позже пожар локализовали. "Открытое горение во Владимирской области ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/pozhar-1978937278.html

владимирская область

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Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)