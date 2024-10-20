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Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 20.10.2024
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13:15 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/pozhar-1978978302.html
Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании
Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 20.10.2024
Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение во Владимирской области, где произошел пожар в производственном здании, ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:15
2024-10-20T13:15
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытое горение во Владимирской области, где произошел пожар в производственном здании, ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет. Позже пожар локализовали. "Открытое горение во Владимирской области ликвидировано", - говорится в сообщении.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Владимиром ликвидировали открытое горение в производственном здании

Под Владимиром ликвидировали открытое горение на производстве дверей

© МЧС России/TelegramТушение пожара на производстве дверей во Владимирской области
Тушение пожара на производстве дверей во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на производстве дверей во Владимирской области
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Открытое горение во Владимирской области, где произошел пожар в производственном здании, ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет. Позже пожар локализовали.
"Открытое горение во Владимирской области ликвидировано", - говорится в сообщении.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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