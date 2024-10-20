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Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей - РИА Новости, 20.10.2024
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11:23 20.10.2024 (обновлено: 12:01 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/pozhar-1978967107.html
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей - РИА Новости, 20.10.2024
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей
Производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:23
2024-10-20T12:01
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России."Во Владимирской области ликвидируют пожар на производстве дверей. Площадь пожара в поселке Ручей Ковровского района составляет 2,4 тысячи квадратных метров... По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы 31 специалист МЧС России и 11 единиц техники.
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происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей

Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей, пострадавших нет

© МЧС России/TelegramТушение пожара на производстве дверей во Владимирской области
Тушение пожара на производстве дверей во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на производстве дверей во Владимирской области
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Во Владимирской области ликвидируют пожар на производстве дверей. Площадь пожара в поселке Ручей Ковровского района составляет 2,4 тысячи квадратных метров... По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении задействованы 31 специалист МЧС России и 11 единиц техники.
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