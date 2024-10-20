https://ria.ru/20241020/pozhar-1978967107.html

Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей

Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей - РИА Новости, 20.10.2024

Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей

Производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:23

2024-10-20T11:23

2024-10-20T12:01

происшествия

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России."Во Владимирской области ликвидируют пожар на производстве дверей. Площадь пожара в поселке Ручей Ковровского района составляет 2,4 тысячи квадратных метров... По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы 31 специалист МЧС России и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20241020/delo-1978953060.html

владимирская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)