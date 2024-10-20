https://ria.ru/20241020/pozhar-1978967107.html
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей - РИА Новости, 20.10.2024
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей
Производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:23
2024-10-20T11:23
2024-10-20T12:01
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство дверей горит на 2,4 тысячи квадратных метров в поселке Ручей во Владимирской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России."Во Владимирской области ликвидируют пожар на производстве дверей. Площадь пожара в поселке Ручей Ковровского района составляет 2,4 тысячи квадратных метров... По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы 31 специалист МЧС России и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20241020/delo-1978953060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей
Во Владимирской области произошел пожар на производстве дверей, пострадавших нет