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При пожаре в Тульской области погибли трое детей
При пожаре в Тульской области погибли трое детей - РИА Новости, 20.10.2024
При пожаре в Тульской области погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:35
2024-10-20T02:35
2024-10-20T06:17
происшествия
жилье
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Трагедия, как уточнили в ведомстве, случилась в деревне Демидовка. Площадь пожара составила 48 квадратов, на место направили 15 специалистов и шесть единиц техники. В 3.16 мск возгорание ликвидировали.Спасатели, боровшиеся с огнем, нашли тела восьмилетней девочки, а также трехлетнего и четырехлетнего мальчиков.Родители дома в момент пожара отсутствовали, при этом здание не было оборудовано пожарным извещателем."Дети остались один на один с бедой", — констатировали в МЧС.Причина возгорания устанавливается.
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происшествия, жилье, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Тульская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Тульской области погибли трое детей
При пожаре в частном доме в Тульской области погибли трое детей