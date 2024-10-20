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CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали - РИА Новости, 20.10.2024
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CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали
CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали - РИА Новости, 20.10.2024
CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали
Пожар в элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир потушен, сообщает газета Izmir Ekspress. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T01:02
2024-10-20T01:02
измир
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СТАМБУЛ, 20 окт - РИА Новости. Пожар в элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир потушен, сообщает газета Izmir Ekspress. Пожар возник по неустановленной причине в спортзале ЖК около 22.00 по местному времени (совпадает с мск), шла эвакуация жильцов. "Спустя примерно час пожарным удалось потушить пламя, предотвратив распространение огня, сейчас они остужают конструкции", - пишет газета.
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измир
Измир
CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали

Izmir Ekspress: пожар в элитном комплексе Folkart в турецком Измире потушен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на город Измир. Турция
Вид на город Измир. Турция - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на город Измир. Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 окт - РИА Новости. Пожар в элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир потушен, сообщает газета Izmir Ekspress.
Пожар возник по неустановленной причине в спортзале ЖК около 22.00 по местному времени (совпадает с мск), шла эвакуация жильцов.
"Спустя примерно час пожарным удалось потушить пламя, предотвратив распространение огня, сейчас они остужают конструкции", - пишет газета.
 
Измир
 
 
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