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CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали
CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали - РИА Новости, 20.10.2024
CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали
Пожар в элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир потушен, сообщает газета Izmir Ekspress. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T01:02
2024-10-20T01:02
2024-10-20T01:02
измир
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СТАМБУЛ, 20 окт - РИА Новости. Пожар в элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир потушен, сообщает газета Izmir Ekspress. Пожар возник по неустановленной причине в спортзале ЖК около 22.00 по местному времени (совпадает с мск), шла эвакуация жильцов. "Спустя примерно час пожарным удалось потушить пламя, предотвратив распространение огня, сейчас они остужают конструкции", - пишет газета.
измир
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измир
CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали
Izmir Ekspress: пожар в элитном комплексе Folkart в турецком Измире потушен