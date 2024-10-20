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CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали

CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали - РИА Новости, 20.10.2024

CМИ: пожар в элитном ЖК в турецком Измире ликвидировали

Пожар в элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир потушен, сообщает газета Izmir Ekspress. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T01:02

2024-10-20T01:02

2024-10-20T01:02

измир

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СТАМБУЛ, 20 окт - РИА Новости. Пожар в элитном жилом комплексе Folkart в турецком городе Измир потушен, сообщает газета Izmir Ekspress. Пожар возник по неустановленной причине в спортзале ЖК около 22.00 по местному времени (совпадает с мск), шла эвакуация жильцов. "Спустя примерно час пожарным удалось потушить пламя, предотвратив распространение огня, сейчас они остужают конструкции", - пишет газета.

измир

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2024

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измир