https://ria.ru/20241020/polsha-1978938131.html

В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского

В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2024

В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского

Из "плана победы" Владимира Зеленского следует, что Варшава полностью отстранена от дипломатического урегулирования конфликта на Украине, к такому выводу пришел РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:51

2024-10-20T02:51

2024-10-20T02:51

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

мария захарова

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Из "плана победы" Владимира Зеленского следует, что Варшава полностью отстранена от дипломатического урегулирования конфликта на Украине, к такому выводу пришел публицист журнала Onet Витольд Юраш."…Самым важным в плане были не сами пять пунктов, а то, о чем Зеленский упомянул как бы мимоходом. С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт", — отметил Юраш.Как указал журналист, Варшаву попросту не проинформировали о секретных положениях к пунктам о "неядерном сдерживании" России и о послевоенном экономическом сотрудничестве, хотя Зеленским было сказано, что они предназначены лишь для "избранных партнеров" — следовательно, Польшу в их число включать не стали. По словам Юраша, Зеленский также отметил, что с деталями пункта о поставках оружия и ударов по территории России ознакомят лишь государства, имеющие "соответствующий потенциал военной поддержки", и Польша в него не попала, предположительно, потому что уже исчерпала все возможности по поставкам оружия Украине.Таким образом, по мнению автора, Польша полностью выбыла из дипломатической игры вокруг конфликта на Украине, и остается лишь задаться вопросом, смогла ли Варшава извлечь хоть какую-нибудь пользу из поддержки Киева.Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также "план победы" содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не стал распространяться.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241019/plan-1978893741.html

https://ria.ru/20241018/lavrov-1978760381.html

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владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, нато, верховная рада украины, россия, польша, украина