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В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:51 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/polsha-1978938131.html
В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского
В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2024
В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского
Из "плана победы" Владимира Зеленского следует, что Варшава полностью отстранена от дипломатического урегулирования конфликта на Украине, к такому выводу пришел РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:51
2024-10-20T02:51
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
нато
верховная рада украины
россия
польша
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Из "плана победы" Владимира Зеленского следует, что Варшава полностью отстранена от дипломатического урегулирования конфликта на Украине, к такому выводу пришел публицист журнала Onet Витольд Юраш."…Самым важным в плане были не сами пять пунктов, а то, о чем Зеленский упомянул как бы мимоходом. С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт", — отметил Юраш.Как указал журналист, Варшаву попросту не проинформировали о секретных положениях к пунктам о "неядерном сдерживании" России и о послевоенном экономическом сотрудничестве, хотя Зеленским было сказано, что они предназначены лишь для "избранных партнеров" — следовательно, Польшу в их число включать не стали. По словам Юраша, Зеленский также отметил, что с деталями пункта о поставках оружия и ударов по территории России ознакомят лишь государства, имеющие "соответствующий потенциал военной поддержки", и Польша в него не попала, предположительно, потому что уже исчерпала все возможности по поставкам оружия Украине.Таким образом, по мнению автора, Польша полностью выбыла из дипломатической игры вокруг конфликта на Украине, и остается лишь задаться вопросом, смогла ли Варшава извлечь хоть какую-нибудь пользу из поддержки Киева.Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также "план победы" содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не стал распространяться.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241019/plan-1978893741.html
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978760381.html
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владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, нато, верховная рада украины, россия, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада Украины, Россия, Польша, Украина
В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского

Onet: "план победы" Зеленского исключает Польшу из переговоров по Украине

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelПольский танк Т-72 на учениях НАТО
Польский танк Т-72 на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Польский танк Т-72 на учениях НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Из "плана победы" Владимира Зеленского следует, что Варшава полностью отстранена от дипломатического урегулирования конфликта на Украине, к такому выводу пришел публицист журнала Onet Витольд Юраш.

"…Самым важным в плане были не сами пять пунктов, а то, о чем Зеленский упомянул как бы мимоходом. С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт", — отметил Юраш.
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Как указал журналист, Варшаву попросту не проинформировали о секретных положениях к пунктам о "неядерном сдерживании" России и о послевоенном экономическом сотрудничестве, хотя Зеленским было сказано, что они предназначены лишь для "избранных партнеров" — следовательно, Польшу в их число включать не стали. По словам Юраша, Зеленский также отметил, что с деталями пункта о поставках оружия и ударов по территории России ознакомят лишь государства, имеющие "соответствующий потенциал военной поддержки", и Польша в него не попала, предположительно, потому что уже исчерпала все возможности по поставкам оружия Украине.

Таким образом, по мнению автора, Польша полностью выбыла из дипломатической игры вокруг конфликта на Украине, и остается лишь задаться вопросом, смогла ли Варшава извлечь хоть какую-нибудь пользу из поддержки Киева.
Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также "план победы" содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не стал распространяться.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Лавров высказался о секретных пунктах "плана победы" Зеленского
18 октября, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОВерховная Рада УкраиныРоссияПольшаУкраина
 
 
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