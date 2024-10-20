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Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа - РИА Новости, 20.10.2024
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19:37 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/polkovnik-1979012272.html
Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа
Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа - РИА Новости, 20.10.2024
Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа
Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в бою на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:37
2024-10-20T19:37
в мире
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
происшествия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в бою на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "В бою на севере сектора Газа погиб полковник Эхсан Дакса, 41 год, из Далият аль-Кармель, командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/gaza-1978989290.html
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в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, происшествия
В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Происшествия
Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа

Израильский полковник Дакса погиб в бою на севере сектора Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в бою на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.
"В бою на севере сектора Газа погиб полковник Эхсан Дакса, 41 год, из Далият аль-Кармель, командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Вчера, 15:24
 
В миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПроисшествия
 
 
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