https://ria.ru/20241020/polkovnik-1979012272.html

Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа

Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа - РИА Новости, 20.10.2024

Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа

Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в бою на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:37

2024-10-20T19:37

2024-10-20T19:37

в мире

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в бою на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "В бою на севере сектора Газа погиб полковник Эхсан Дакса, 41 год, из Далият аль-Кармель, командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/gaza-1978989290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, происшествия