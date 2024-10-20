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Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа
Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа - РИА Новости, 20.10.2024
Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа
Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в бою на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:37
2024-10-20T19:37
2024-10-20T19:37
в мире
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
происшествия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб в бою на севере сектора Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "В бою на севере сектора Газа погиб полковник Эхсан Дакса, 41 год, из Далият аль-Кармель, командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
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в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, происшествия
В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Происшествия
Полковник ЦАХАЛ погиб в бою на севере сектора Газа
Израильский полковник Дакса погиб в бою на севере сектора Газа