https://ria.ru/20241020/politsiya-1978973245.html
В Молдавии полиция зафиксировала 19 нарушений на выборах президента
В Молдавии полиция зафиксировала 19 нарушений на выборах президента - РИА Новости, 20.10.2024
В Молдавии полиция зафиксировала 19 нарушений на выборах президента
Молдавская полиция сообщает, что зарегистрировала 19 случаев нарушений на избирательных участках. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:18
2024-10-20T12:18
2024-10-20T12:18
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Молдавская полиция сообщает, что зарегистрировала 19 случаев нарушений на избирательных участках. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. Полиция опубликовала в своем Telegram-канале табличку со случаями нарушений. Исходя из нее, полиция зафиксировала по четыре случая фотографирования избирательного бюллетеня и электоральной агитации, два случая порчи избирательного бюллетеня, по одному случаю – коррупции избирателей, перевозки людей, присутствия нескольких людей в кабинах для голосования, несанкционированной предвыборной демонстрации. Другие пять случаев связаны с хулиганскими выходками, конфликтами, присутствием в нетрезвом состоянии. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/referendum-1978969300.html
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РИА Новости
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в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии полиция зафиксировала 19 нарушений на выборах президента
Полиция в Молдавии зарегистрировала 19 нарушений на избирательных участках
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Молдавская полиция сообщает, что зарегистрировала 19 случаев нарушений на избирательных участках.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
Полиция опубликовала в своем Telegram-канале табличку со случаями нарушений. Исходя из нее, полиция зафиксировала по четыре случая фотографирования избирательного бюллетеня и электоральной агитации, два случая порчи избирательного бюллетеня, по одному случаю – коррупции избирателей, перевозки людей, присутствия нескольких людей в кабинах для голосования, несанкционированной предвыборной демонстрации. Другие пять случаев связаны с хулиганскими выходками, конфликтами, присутствием в нетрезвом состоянии.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.