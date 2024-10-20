Немецкий историк рассказал о просьбе Ельцина к Клинтону
Der Spiegel: Ельцин в 1999 году просил Клинтона оставить безопасность Европы РФ
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПрезиденты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин в разговоре с коллегой Биллом Клинтоном просил США оставить вопросы обеспечения безопасности Европы России, заявил историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скианна в своей книге о политике Германии в отношении России. Об этом сообщает Der Spiegel.
"У меня просьба. Просто отдайте Европу России. США не в Европе. Европейцы должны заботиться о Европе. А Россия наполовину европейка, наполовину азиатка <...> Я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Вы можете взять все остальные государства и беспокоиться об их безопасности. Я возьму Европу и обеспечу ее безопасность", — приводит исследователь слова российского политика.
По словам историка, Клинтон возражал против такого решения.
Скианна утверждает, что проанализировал малоизвестные и имевшие статус засекреченных документы о политике в отношениях России и Германии с 1990 года, а приведенный выше разговор Ельцина и Клинтона состоялся в 1999 году.