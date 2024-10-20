https://ria.ru/20241020/podzheg-1978999836.html

Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта

Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта - РИА Новости, 20.10.2024

Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта

Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:04

2024-10-20T17:04

2024-10-20T17:04

в мире

литва

вильнюс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147747/01/1477470136_0:97:1978:1210_1920x0_80_0_0_5501e70cf65542138dfef0fff660238a.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том числе здание генпрокуратуры Литвы, сообщил полицейский департамент. "Около 05.40 (совпадает с мск) 20 октября в Вильнюсе по улице Ринктинес нетрезвый - 0,63 промилле алкоголя в крови - мужчина 1984 года рождения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания генеральной прокуратуры Литвы, в ходе чего горели и дымились деревянные конструкции крыши", - приводит сообщение полиции портал LRT (Литовское радио и телевидение). Спустя полчаса мужчина также поджёг дверь подъезда трехэтажного дома на улице Одмину, а ещё через полчаса - мусорный контейнер, который подтащил к входной двери здания службы по защите прав детей и усыновлению, после чего отправился поджигать здание минобороны. Полиция отмечает, что подозреваемый задержан, в отношении него ведется досудебное расследование, а ущерб устанавливается.

https://ria.ru/20241010/strelba-1977395016.html

литва

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, вильнюс, происшествия