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Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта - РИА Новости, 20.10.2024
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17:04 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/podzheg-1978999836.html
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта - РИА Новости, 20.10.2024
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта
Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:04
2024-10-20T17:04
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том числе здание генпрокуратуры Литвы, сообщил полицейский департамент. "Около 05.40 (совпадает с мск) 20 октября в Вильнюсе по улице Ринктинес нетрезвый - 0,63 промилле алкоголя в крови - мужчина 1984 года рождения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания генеральной прокуратуры Литвы, в ходе чего горели и дымились деревянные конструкции крыши", - приводит сообщение полиции портал LRT (Литовское радио и телевидение). Спустя полчаса мужчина также поджёг дверь подъезда трехэтажного дома на улице Одмину, а ещё через полчаса - мусорный контейнер, который подтащил к входной двери здания службы по защите прав детей и усыновлению, после чего отправился поджигать здание минобороны. Полиция отмечает, что подозреваемый задержан, в отношении него ведется досудебное расследование, а ущерб устанавливается.
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в мире, литва, вильнюс, происшествия
В мире, Литва, Вильнюс, Происшествия
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта

В Вильнюсе пьяный мужчина поджег здание генпрокуратуры и еще два объекта

© Flickr / Bernt RostadЗдание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе
Здание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Flickr / Bernt Rostad
Здание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том числе здание генпрокуратуры Литвы, сообщил полицейский департамент.
"Около 05.40 (совпадает с мск) 20 октября в Вильнюсе по улице Ринктинес нетрезвый - 0,63 промилле алкоголя в крови - мужчина 1984 года рождения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания генеральной прокуратуры Литвы, в ходе чего горели и дымились деревянные конструкции крыши", - приводит сообщение полиции портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Спустя полчаса мужчина также поджёг дверь подъезда трехэтажного дома на улице Одмину, а ещё через полчаса - мусорный контейнер, который подтащил к входной двери здания службы по защите прав детей и усыновлению, после чего отправился поджигать здание минобороны.
Полиция отмечает, что подозреваемый задержан, в отношении него ведется досудебное расследование, а ущерб устанавливается.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава
10 октября, 14:41
 
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