https://ria.ru/20241020/podzheg-1978999836.html
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта - РИА Новости, 20.10.2024
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта
Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:04
2024-10-20T17:04
2024-10-20T17:04
в мире
литва
вильнюс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147747/01/1477470136_0:97:1978:1210_1920x0_80_0_0_5501e70cf65542138dfef0fff660238a.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том числе здание генпрокуратуры Литвы, сообщил полицейский департамент. "Около 05.40 (совпадает с мск) 20 октября в Вильнюсе по улице Ринктинес нетрезвый - 0,63 промилле алкоголя в крови - мужчина 1984 года рождения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания генеральной прокуратуры Литвы, в ходе чего горели и дымились деревянные конструкции крыши", - приводит сообщение полиции портал LRT (Литовское радио и телевидение). Спустя полчаса мужчина также поджёг дверь подъезда трехэтажного дома на улице Одмину, а ещё через полчаса - мусорный контейнер, который подтащил к входной двери здания службы по защите прав детей и усыновлению, после чего отправился поджигать здание минобороны. Полиция отмечает, что подозреваемый задержан, в отношении него ведется досудебное расследование, а ущерб устанавливается.
https://ria.ru/20241010/strelba-1977395016.html
литва
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147747/01/1477470136_119:0:1860:1306_1920x0_80_0_0_ca66a6ea3aabfbc9b215c34930850c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, вильнюс, происшествия
В мире, Литва, Вильнюс, Происшествия
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджег еще три объекта
В Вильнюсе пьяный мужчина поджег здание генпрокуратуры и еще два объекта
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подозреваемый в поджоге здания минобороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец утром в воскресенье, будучи в нетрезвом состоянии, поджёг ещё три объекта, в том числе здание генпрокуратуры Литвы, сообщил полицейский департамент.
"Около 05.40 (совпадает с мск) 20 октября в Вильнюсе
по улице Ринктинес нетрезвый - 0,63 промилле алкоголя в крови - мужчина 1984 года рождения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания генеральной прокуратуры Литвы, в ходе чего горели и дымились деревянные конструкции крыши", - приводит сообщение полиции портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Спустя полчаса мужчина также поджёг дверь подъезда трехэтажного дома на улице Одмину, а ещё через полчаса - мусорный контейнер, который подтащил к входной двери здания службы по защите прав детей и усыновлению, после чего отправился поджигать здание минобороны.
Полиция отмечает, что подозреваемый задержан, в отношении него ведется досудебное расследование, а ущерб устанавливается.