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При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек - РИА Новости, 20.10.2024
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения трапа у пирса в американском штате Джорджия, сообщают местные власти. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T04:11
2024-10-20T04:11
2024-10-20T06:16
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения трапа у пирса в американском штате Джорджия, сообщают местные власти. "В субботу, 19 октября, примерно в 16.30 (23.30 мск — Прим. ред.) департамент природных ресурсов Джорджии и многочисленные местные, государственные и федеральные агентства отреагировали на обрушение трапа у пирса Марш на острове Сапело. Когда обрушился трап, по меньшей мере 20 человек оказались в воде. На данный момент семь человек считаются погибшими, количество пострадавших неизвестно", — говорится в публикации на сайте местного департамента. В рамках спасательной и поисковой операции задействованы лодки с гидролокаторами и вертолеты. Власти ведут расследование инцидента.
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в мире, джорджия
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек
При обрушении пирса на острове в Джорджии погибли не менее семи человек
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения трапа у пирса в американском штате Джорджия, сообщают местные власти.
"В субботу, 19 октября, примерно в 16.30 (23.30 мск — Прим. ред.) департамент природных ресурсов Джорджии и многочисленные местные, государственные и федеральные агентства отреагировали на обрушение трапа у пирса Марш на острове Сапело. Когда обрушился трап, по меньшей мере 20 человек оказались в воде. На данный момент семь человек считаются погибшими, количество пострадавших неизвестно", — говорится в публикации на сайте местного департамента.
В рамках спасательной и поисковой операции задействованы лодки с гидролокаторами и вертолеты. Власти ведут расследование инцидента.