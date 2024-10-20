Рейтинг@Mail.ru
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 20.10.2024 (обновлено: 06:16 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/pirs-1978940541.html
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек - РИА Новости, 20.10.2024
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения трапа у пирса в американском штате Джорджия, сообщают местные власти. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T04:11
2024-10-20T06:16
в мире
джорджия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения трапа у пирса в американском штате Джорджия, сообщают местные власти. "В субботу, 19 октября, примерно в 16.30 (23.30 мск — Прим. ред.) департамент природных ресурсов Джорджии и многочисленные местные, государственные и федеральные агентства отреагировали на обрушение трапа у пирса Марш на острове Сапело. Когда обрушился трап, по меньшей мере 20 человек оказались в воде. На данный момент семь человек считаются погибшими, количество пострадавших неизвестно", — говорится в публикации на сайте местного департамента. В рамках спасательной и поисковой операции задействованы лодки с гидролокаторами и вертолеты. Власти ведут расследование инцидента.
https://ria.ru/20241002/ssha-1976044548.html
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джорджия
В мире, Джорджия
При обрушении пирса в США погибли не менее семи человек

При обрушении пирса на острове в Джорджии погибли не менее семи человек

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения трапа у пирса в американском штате Джорджия, сообщают местные власти.
"В субботу, 19 октября, примерно в 16.30 (23.30 мск — Прим. ред.) департамент природных ресурсов Джорджии и многочисленные местные, государственные и федеральные агентства отреагировали на обрушение трапа у пирса Марш на острове Сапело. Когда обрушился трап, по меньшей мере 20 человек оказались в воде. На данный момент семь человек считаются погибшими, количество пострадавших неизвестно", — говорится в публикации на сайте местного департамента.
В рамках спасательной и поисковой операции задействованы лодки с гидролокаторами и вертолеты. Власти ведут расследование инцидента.
Последствия урагана Хелен, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана
2 октября, 21:47
 
В миреДжорджия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала