https://ria.ru/20241020/peskov-1979033092.html

Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС

Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024

Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС

График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи",... РИА Новости, 20.10.2024

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2024-10-20T22:25

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МОСКВА, 20 окт - РИА новости. График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя предстоящий политический марафон российского президента на саммите БРИКС.

https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html

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Наталья Макарова

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