Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 20.10.2024 (обновлено: 22:37 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/peskov-1979033092.html
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС
График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи",... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:25
2024-10-20T22:37
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
дмитрий песков
владимир путин
москва
саммит брикс
россия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bdce1104079c60a3410d3ab13b7bf24.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА новости. График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя предстоящий политический марафон российского президента на саммите БРИКС.
https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html
москва
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_287:0:3016:2047_1920x0_80_0_0_c859c830f8ad4168b910a376b1f74b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий песков, владимир путин, москва, саммит брикс, россия, казань, павел зарубин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Москва, Саммит БРИКС, Россия, Казань, Павел Зарубин
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС

Песков: график Путина на саммите БРИКС включает марафон встреч с утра до ночи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА новости. График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«
"С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя предстоящий политический марафон российского президента на саммите БРИКС.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Российский посол в Сербии рассказал о принципах БРИКС
Вчера, 17:45
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСаммит БРИКСРоссияКазаньПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала