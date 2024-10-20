https://ria.ru/20241020/peskov-1979033092.html
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС
График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи",... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:25
2024-10-20T22:25
2024-10-20T22:37
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МОСКВА, 20 окт - РИА новости. График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя предстоящий политический марафон российского президента на саммите БРИКС.
https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html
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РИА Новости
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Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС
Песков: график Путина на саммите БРИКС включает марафон встреч с утра до ночи