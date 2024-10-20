https://ria.ru/20241020/pamyatnik-1978944997.html
Украинские националисты, отступая в ДНР, заминировали памятник сослуживцам
Украинские националисты, отступая в ДНР, заминировали памятник сослуживцам - РИА Новости, 20.10.2024
Украинские националисты, отступая в ДНР, заминировали памятник сослуживцам
Российские саперы обезвредили заминированный при отступлении из села Первомайское в ДНР украинскими националистами батальона "Днепр-1"* (признан в России... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T06:39
2024-10-20T06:39
2024-10-20T08:37
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Российские саперы обезвредили заминированный при отступлении из села Первомайское в ДНР украинскими националистами батальона "Днепр-1"* (признан в России террористическим сообществом) памятник, посвященный их же сослуживцам, об этом РИА Новости рассказал руководитель историко-просветительного проекта "Донбасс - сердце России" Владимир Бодачевский. О взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Первомайское в ДНР стало известно весной 2024 года. Разминирование, по словам Бодачевского, проходит в рамках обследования освобожденной территории на предмет объектов исторической памяти. "В рамках проекта "Донбасс - сердце России" обследуем нашу освобожденную территорию на предмет сохранения нашей исторической памяти. Обнаружили памятник, который оставили после себя украинские военные. Судя по памятнику, тут был бой, погибли украинские военные и оставили после себя вот такой мемориал. Как говорят наши ребята-саперы, что при отступлении они заминировали этот памятник, я так понимаю, для того, чтобы при обследовании этого памятника (наши) ребята погибли", - сказал Бодачевский. Он также отметил, что этот памятник установлен боевикам украинского нацбатальона "Днепр-1"*, принимавшего участие в карательных операциях в Донбассе. Батальон "Днепр-1"* ранее был включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. "Надписи на камне свидетельствуют о том, что этот памятник посвящен погибшим членам нацистского батальона "Днепр-1"*, боевики которого участвовали во многих карательных операциях на Донбассе, начиная с 2014 года. Несмотря на то что это место памятно для украинских военных, они не считаются даже с ними", - добавил он. В свою очередь саперы, прибывшие на место, заявили, что для безопасного разминирования местности нужно подорвать накладные заряды. "При осмотре участка местности возле указанного памятника были обнаружены предметы, конструктивно схожие с минами. Вот видно - противотанковые мины лежат. Возможность безопасного извлечения в данный момент у нас отсутствует. С целью сохранения жизни и недопустимости ранения окружающих людей нами было принято решение уничтожить указанные мины накладным зарядом", - сказал сапер.*Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20240930/pravozaschitnik-1974867495.html
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Саперы обезвредили памятник, который заминировали украинские националисты
Российские саперы обезвредили памятник в селе Первомайское, который при отступлении заминировали украинские националисты батальона "Днепр-1" (признан в России террористическим). Об этом РИА Новости рассказал руководитель историко-просветительного проекта "Донбасс - сердце России" Владимир Бодачевский. Заминированный памятник был посвящен сослуживцам боевиков нацбата. О взятии под контроль Первомайского в ДНР стало известно весной. Разминирование, по словам Бодачевского, проходит в рамках обследования освобожденной территории на предмет объектов исторической памяти.
2024-10-20T06:39
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донецкая народная республика, донбасс, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, В мире
Украинские националисты, отступая в ДНР, заминировали памятник сослуживцам
Националисты "Днепра-1" при отступлении в ДНР заминировали памятник сослуживцам
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости.
Российские саперы обезвредили заминированный при отступлении из села Первомайское в ДНР украинскими националистами батальона "Днепр-1"* (признан в России террористическим сообществом) памятник, посвященный их же сослуживцам, об этом РИА Новости рассказал
руководитель историко-просветительного проекта "Донбасс - сердце России" Владимир Бодачевский.
О взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Первомайское в ДНР стало известно весной 2024 года. Разминирование, по словам Бодачевского, проходит в рамках обследования освобожденной территории на предмет объектов исторической памяти.
"В рамках проекта "Донбасс - сердце России" обследуем нашу освобожденную территорию на предмет сохранения нашей исторической памяти. Обнаружили памятник, который оставили после себя украинские военные. Судя по памятнику, тут был бой, погибли украинские военные и оставили после себя вот такой мемориал. Как говорят наши ребята-саперы, что при отступлении они заминировали этот памятник, я так понимаю, для того, чтобы при обследовании этого памятника (наши) ребята погибли", - сказал Бодачевский.
Он также отметил, что этот памятник установлен боевикам украинского нацбатальона "Днепр-1"*, принимавшего участие в карательных операциях в Донбассе
. Батальон "Днепр-1"* ранее был включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.
"Надписи на камне свидетельствуют о том, что этот памятник посвящен погибшим членам нацистского батальона "Днепр-1"*, боевики которого участвовали во многих карательных операциях на Донбассе, начиная с 2014 года. Несмотря на то что это место памятно для украинских военных, они не считаются даже с ними", - добавил он.
В свою очередь саперы, прибывшие на место, заявили, что для безопасного разминирования местности нужно подорвать накладные заряды.
"При осмотре участка местности возле указанного памятника были обнаружены предметы, конструктивно схожие с минами. Вот видно - противотанковые мины лежат. Возможность безопасного извлечения в данный момент у нас отсутствует. С целью сохранения жизни и недопустимости ранения окружающих людей нами было принято решение уничтожить указанные мины накладным зарядом", - сказал сапер.
*Запрещенные в России террористические организации