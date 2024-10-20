https://ria.ru/20241020/ottsy-1978956971.html

Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца

Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца - РИА Новости, 20.10.2024

Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца

Роль отца в создании крепкой семьи очень важна, женщины сегодня в том числе отмечают значимость института отцовства и призывают его защищать, заявил... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:48

2024-10-20T09:48

2024-10-20T09:48

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роль отца в создании крепкой семьи очень важна, женщины сегодня в том числе отмечают значимость института отцовства и призывают его защищать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале и поздравил мужчин, имеющих детей, с Днем отца. "Сегодня День отца. Этот праздник пришёл в нашу жизнь не так давно. Но испокон веков роль отца в создании крепких семей - крайне важна. Женщины сегодня говорят о значимости мужчин в жизни и призывают защищать институт отцовства. Желаю отцам крепкого здоровья и благополучия! Постарайтесь быть рядом со своими детьми. Какими бы взрослыми они ни были, они всегда для нас дети. Им важны поддержка и мудрый совет родителей", - написал Володин. Володин добавил, что быть отцом, а значит, опорой и достойным примером своим детям — большая ответственность. Осознать и понять ее мужчине помогает жена, она хранительница домашнего очага. "И только в любви и согласии между мужчиной и женщиной может быть крепкая, дружная семья. То, чего ждут от нас дети", - заключил Володин.

https://ria.ru/20241020/ottsy-1978701866.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф