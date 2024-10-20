Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца
Володин поздравил мужчин с Днем отца и напомнил об их роли в семье
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роль отца в создании крепкой семьи очень важна, женщины сегодня в том числе отмечают значимость института отцовства и призывают его защищать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале и поздравил мужчин, имеющих детей, с Днем отца.
"Сегодня День отца. Этот праздник пришёл в нашу жизнь не так давно. Но испокон веков роль отца в создании крепких семей - крайне важна. Женщины сегодня говорят о значимости мужчин в жизни и призывают защищать институт отцовства. Желаю отцам крепкого здоровья и благополучия! Постарайтесь быть рядом со своими детьми. Какими бы взрослыми они ни были, они всегда для нас дети. Им важны поддержка и мудрый совет родителей", - написал Володин.
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Володин добавил, что быть отцом, а значит, опорой и достойным примером своим детям — большая ответственность. Осознать и понять ее мужчине помогает жена, она хранительница домашнего очага.
"И только в любви и согласии между мужчиной и женщиной может быть крепкая, дружная семья. То, чего ждут от нас дети", - заключил Володин.