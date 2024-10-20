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Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца - РИА Новости, 20.10.2024
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09:48 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/ottsy-1978956971.html
Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца
Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца - РИА Новости, 20.10.2024
Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца
Роль отца в создании крепкой семьи очень важна, женщины сегодня в том числе отмечают значимость института отцовства и призывают его защищать, заявил... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:48
2024-10-20T09:48
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роль отца в создании крепкой семьи очень важна, женщины сегодня в том числе отмечают значимость института отцовства и призывают его защищать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале и поздравил мужчин, имеющих детей, с Днем отца. "Сегодня День отца. Этот праздник пришёл в нашу жизнь не так давно. Но испокон веков роль отца в создании крепких семей - крайне важна. Женщины сегодня говорят о значимости мужчин в жизни и призывают защищать институт отцовства. Желаю отцам крепкого здоровья и благополучия! Постарайтесь быть рядом со своими детьми. Какими бы взрослыми они ни были, они всегда для нас дети. Им важны поддержка и мудрый совет родителей", - написал Володин. Володин добавил, что быть отцом, а значит, опорой и достойным примером своим детям — большая ответственность. Осознать и понять ее мужчине помогает жена, она хранительница домашнего очага. "И только в любви и согласии между мужчиной и женщиной может быть крепкая, дружная семья. То, чего ждут от нас дети", - заключил Володин.
https://ria.ru/20241020/ottsy-1978701866.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин отметил значимость отцовства и поздравил мужчин с Днем отца

Володин поздравил мужчин с Днем отца и напомнил об их роли в семье

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роль отца в создании крепкой семьи очень важна, женщины сегодня в том числе отмечают значимость института отцовства и призывают его защищать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале и поздравил мужчин, имеющих детей, с Днем отца.
"Сегодня День отца. Этот праздник пришёл в нашу жизнь не так давно. Но испокон веков роль отца в создании крепких семей - крайне важна. Женщины сегодня говорят о значимости мужчин в жизни и призывают защищать институт отцовства. Желаю отцам крепкого здоровья и благополучия! Постарайтесь быть рядом со своими детьми. Какими бы взрослыми они ни были, они всегда для нас дети. Им важны поддержка и мудрый совет родителей", - написал Володин.
Мужчина с дочерью - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Володин добавил, что быть отцом, а значит, опорой и достойным примером своим детям — большая ответственность. Осознать и понять ее мужчине помогает жена, она хранительница домашнего очага.
"И только в любви и согласии между мужчиной и женщиной может быть крепкая, дружная семья. То, чего ждут от нас дети", - заключил Володин.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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