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Сальдо назвал заявления Украины о ядерном оружии средством шантажа Запада - РИА Новости, 20.10.2024
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08:41 20.10.2024 (обновлено: 08:42 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/oruzhie-1978951573.html
Сальдо назвал заявления Украины о ядерном оружии средством шантажа Запада
Сальдо назвал заявления Украины о ядерном оружии средством шантажа Запада - РИА Новости, 20.10.2024
Сальдо назвал заявления Украины о ядерном оружии средством шантажа Запада
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном, не стоит, но с другой стороны, "грязной... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:41
2024-10-20T08:42
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном, не стоит, но с другой стороны, "грязной радиоактивной бомбой" там могут шантажировать Запад. Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. "Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, у разрушенной украинской экономики и науки нет ни малейших возможностей для создания ядерного оружия. "С другой стороны, "грязную радиоактивную бомбу" там создать способны. Подобные намерения у украинских главарей были еще до начала СВО, и Россия их разоблачала. Так что нам надо оставаться начеку", - сказал Сальдо. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах, добавил он. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Президент России также добавил, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже говорило о ядерном оружии. Еще до того, как кризис перешёл в горячую фазу, они заявляли о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие, добавил он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, НАТО, В мире
Сальдо назвал заявления Украины о ядерном оружии средством шантажа Запада

Сальдо: Киев хочет шантажировать Запад "грязной радиоактивной бомбой"

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном, не стоит, но с другой стороны, "грязной радиоактивной бомбой" там могут шантажировать Запад.
Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
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"Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, у разрушенной украинской экономики и науки нет ни малейших возможностей для создания ядерного оружия.
"С другой стороны, "грязную радиоактивную бомбу" там создать способны. Подобные намерения у украинских главарей были еще до начала СВО, и Россия их разоблачала. Так что нам надо оставаться начеку", - сказал Сальдо.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах, добавил он.
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В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Президент России также добавил, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже говорило о ядерном оружии. Еще до того, как кризис перешёл в горячую фазу, они заявляли о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие, добавил он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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