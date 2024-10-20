Рейтинг@Mail.ru
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/orlovskaya-1978954291.html
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников
Пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:16
2024-10-20T09:16
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
андрей клычков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 18 БПЛА над территорией Орловской области. "Минувшей ночью над Орловской областью сбито еще семь вражеских БПЛА. В общей сложности за сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной - огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту. К счастью, пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - написал глава региона.
https://ria.ru/20241019/ataki-1978925809.html
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, россия, андрей клычков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, Безопасность
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников

Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 18 БПЛА над территорией Орловской области.
"Минувшей ночью над Орловской областью сбито еще семь вражеских БПЛА. В общей сложности за сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной - огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту. К счастью, пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - написал глава региона.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Беспилотники ВСУ трижды за вечер атаковали Белгородский район, есть раненые
Вчера, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияАндрей КлычковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала