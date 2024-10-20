https://ria.ru/20241020/orlovskaya-1978954291.html

Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников

Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024

Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников

Пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:16

2024-10-20T09:16

2024-10-20T09:16

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

андрей клычков

безопасность

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 18 БПЛА над территорией Орловской области. "Минувшей ночью над Орловской областью сбито еще семь вражеских БПЛА. В общей сложности за сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной - огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту. К счастью, пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - написал глава региона.

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Варвара Скокшина

орловская область, россия, андрей клычков, безопасность