https://ria.ru/20241020/orlovskaya-1978954291.html
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников
Пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:16
2024-10-20T09:16
2024-10-20T09:16
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 18 БПЛА над территорией Орловской области. "Минувшей ночью над Орловской областью сбито еще семь вражеских БПЛА. В общей сложности за сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной - огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту. К счастью, пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - написал глава региона.
https://ria.ru/20241019/ataki-1978925809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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орловская область, россия, андрей клычков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, Безопасность
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников
Над Орловской областью за ночь сбили 18 беспилотников, пострадавших нет