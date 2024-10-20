Сайт молдавской оппозиционной партии взломали в день выборов
Молдавская партия "Возрождение" заявила о взломе сайта в день выборов президента
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Возрождение"
© Sputnik / Родион Прока
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Возрождение". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Неизвестные в день выборов президента Молдавии взломали сайт оппозиционной партии "Возрождение" и разместили там сообщение якобы о выходе политсилы из блока "Победа", это фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
В воскресенье на сайте партии "Возрождение" появилось сообщение о том, что члены политформирования якобы выразили вотум недоверия председателю Наталье Парочке и решили выйти из состава блока "Победа", также указано, что новым руководителем якобы выбрана депутат парламента Ирина Лозован.
"Злоумышленники разместили две публикации на нашем сайте: о том, что "Возрождение" выходит из блока "Победа", и о том, что "Возрождение" поддерживает курс на евроинтеграцию. Разумеется, это фейк... Взлом осуществили с аккаунта нашего сотрудника. У него на этой неделе в ходе обыска изъяли компьютер, где были сохранены данные для входа в админ-часть сайта. Выводы каждый может сделать самостоятельно", - говорится в заявлении партии, переданном РИА Новости.
В партии заверили, что "Возрождение" остаётся верна своим целям и, как прежде, является убеждённым соратником команды Илана Шора.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.