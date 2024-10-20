https://ria.ru/20241020/oppozitsiya-1978968126.html

Сайт молдавской оппозиционной партии взломали в день выборов

Сайт молдавской оппозиционной партии взломали в день выборов - РИА Новости, 20.10.2024

Сайт молдавской оппозиционной партии взломали в день выборов

Неизвестные в день выборов президента Молдавии взломали сайт оппозиционной партии "Возрождение" и разместили там сообщение якобы о выходе политсилы из блока... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:42

2024-10-20T11:42

2024-10-20T11:47

в мире

москва

молдавия

россия

илан шор

возрождение

евразийский экономический союз

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924801245_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_305b3844d5a7926a9dbf4b09c38a5d68.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Неизвестные в день выборов президента Молдавии взломали сайт оппозиционной партии "Возрождение" и разместили там сообщение якобы о выходе политсилы из блока "Победа", это фейк, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. В воскресенье на сайте партии "Возрождение" появилось сообщение о том, что члены политформирования якобы выразили вотум недоверия председателю Наталье Парочке и решили выйти из состава блока "Победа", также указано, что новым руководителем якобы выбрана депутат парламента Ирина Лозован. "Злоумышленники разместили две публикации на нашем сайте: о том, что "Возрождение" выходит из блока "Победа", и о том, что "Возрождение" поддерживает курс на евроинтеграцию. Разумеется, это фейк... Взлом осуществили с аккаунта нашего сотрудника. У него на этой неделе в ходе обыска изъяли компьютер, где были сохранены данные для входа в админ-часть сайта. Выводы каждый может сделать самостоятельно", - говорится в заявлении партии, переданном РИА Новости. В партии заверили, что "Возрождение" остаётся верна своим целям и, как прежде, является убеждённым соратником команды Илана Шора. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950714.html

москва

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, молдавия, россия, илан шор, возрождение, евразийский экономический союз, выборы в молдавии — 2024