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В Орловской области отменили ракетную опасность
В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.10.2024
В Орловской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:25
2024-10-20T14:25
2024-10-20T14:25
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ракетная опасность была объявлена в 11.47 мск. "Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241020/orlovskaya-1978954291.html
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орловская область, андрей клычков, россия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия
В Орловской области отменили ракетную опасность
Губернатор Клычков: в Орловской области ракетная опасность отменена