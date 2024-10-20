https://ria.ru/20241020/opasnost-1978983886.html

В Орловской области отменили ракетную опасность

В Орловской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.10.2024

В Орловской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:25

2024-10-20T14:25

2024-10-20T14:25

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ракетная опасность была объявлена в 11.47 мск. "Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области", - написал глава региона в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241020/orlovskaya-1978954291.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, россия