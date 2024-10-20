Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках
МИД Молдавии: очереди на выборах президента наблюдаются на зарубежных участках
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Очереди избирателей наблюдаются на зарубежных участках, в том числе в РФ, на выборах президента Молдавии и референдуме по евроинтеграции, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
Уточняется, что больше всего, более ста человек в очереди на голосование, наблюдается на одном из участков во Франции и двух участках в России. На некоторых участках Румынии, Греции, Италии и Турции зарегистрировано от 50 до 100 избирателей в очереди.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.