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Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках

Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках - РИА Новости, 20.10.2024

Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках

Очереди избирателей наблюдаются на зарубежных участках, в том числе в РФ, на выборах президента Молдавии и референдуме по евроинтеграции, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:31

2024-10-20T13:31

2024-10-20T13:31

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Очереди избирателей наблюдаются на зарубежных участках, в том числе в РФ, на выборах президента Молдавии и референдуме по евроинтеграции, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "В соответствии с ситуацией на данный момент возросшее число граждан, ожидающих реализации своего права голоса, регистрируется на некоторых избирательных участках во Франции, Российской Федерации, Румынии, Греции, Италии и Турции", - говорится в сообщении. Уточняется, что больше всего, более ста человек в очереди на голосование, наблюдается на одном из участков во Франции и двух участках в России. На некоторых участках Румынии, Греции, Италии и Турции зарегистрировано от 50 до 100 избирателей в очереди. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

https://ria.ru/20241020/sandu-1978970891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, молдавия, франция, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024