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Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках - РИА Новости, 20.10.2024
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13:31 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/ochered-1978979508.html
Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках
Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках - РИА Новости, 20.10.2024
Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках
Очереди избирателей наблюдаются на зарубежных участках, в том числе в РФ, на выборах президента Молдавии и референдуме по евроинтеграции, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:31
2024-10-20T13:31
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Очереди избирателей наблюдаются на зарубежных участках, в том числе в РФ, на выборах президента Молдавии и референдуме по евроинтеграции, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "В соответствии с ситуацией на данный момент возросшее число граждан, ожидающих реализации своего права голоса, регистрируется на некоторых избирательных участках во Франции, Российской Федерации, Румынии, Греции, Италии и Турции", - говорится в сообщении. Уточняется, что больше всего, более ста человек в очереди на голосование, наблюдается на одном из участков во Франции и двух участках в России. На некоторых участках Румынии, Греции, Италии и Турции зарегистрировано от 50 до 100 избирателей в очереди. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
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в мире, россия, молдавия, франция, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Россия, Молдавия, Франция, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Очереди на выборах президента Молдавии наблюдаются на зарубежных участках

МИД Молдавии: очереди на выборах президента наблюдаются на зарубежных участках

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Очереди избирателей наблюдаются на зарубежных участках, в том числе в РФ, на выборах президента Молдавии и референдуме по евроинтеграции, сообщили в Telegram-канале молдавского МИД.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
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"В соответствии с ситуацией на данный момент возросшее число граждан, ожидающих реализации своего права голоса, регистрируется на некоторых избирательных участках во Франции, Российской Федерации, Румынии, Греции, Италии и Турции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего, более ста человек в очереди на голосование, наблюдается на одном из участков во Франции и двух участках в России. На некоторых участках Румынии, Греции, Италии и Турции зарегистрировано от 50 до 100 избирателей в очереди.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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