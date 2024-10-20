Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:28 20.10.2024 (обновлено: 03:08 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/oblomki-1978936791.html
В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет
В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет - РИА Новости, 20.10.2024
В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет
Обломки дрона упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты БПЛА обезвреживают, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:28
2024-10-20T03:08
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
технологии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_09cb523912c466829cb6a763184f4d70.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обломки дрона упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты БПЛА обезвреживают, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее губернатор сообщал о подавлении беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. На территории областного центра, а также Липецкого и Становлянского МО действует режим угрозы атаки БПЛА."Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Жертв и разрушений нет. Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.Также глава региона попросил не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов, так как это помогает противнику корректировать направление и точность атак.По уточнённой информации, жертв и пострадавших нет. "Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача — обезвреживание всех обломков", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978936139.html
https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978934780.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_51:0:1186:851_1920x0_80_0_0_f4f37dc63a3456d40bcc8f9a24e88bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, технологии, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии, Происшествия
В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет

Губернатор Артамонов: в Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обломки дрона упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты БПЛА обезвреживают, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее губернатор сообщал о подавлении беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. На территории областного центра, а также Липецкого и Становлянского МО действует режим угрозы атаки БПЛА.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Липецкий губернатор призвал не обсуждать с анонимами атаки БПЛА на регион
02:13
"Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Жертв и разрушений нет. Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Также глава региона попросил не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов, так как это помогает противнику корректировать направление и точность атак.
По уточнённой информации, жертв и пострадавших нет. "Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача — обезвреживание всех обломков", - добавил губернатор.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Липецкой области подавлены БПЛА, на месте работают спецслужбы
01:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновТехнологииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала