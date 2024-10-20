https://ria.ru/20241020/oblomki-1978936791.html

В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет

В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет - РИА Новости, 20.10.2024

В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет

Обломки дрона упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты БПЛА обезвреживают, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:28

2024-10-20T02:28

2024-10-20T03:08

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

технологии

происшествия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обломки дрона упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты БПЛА обезвреживают, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее губернатор сообщал о подавлении беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. На территории областного центра, а также Липецкого и Становлянского МО действует режим угрозы атаки БПЛА."Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Жертв и разрушений нет. Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.Также глава региона попросил не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов, так как это помогает противнику корректировать направление и точность атак.По уточнённой информации, жертв и пострадавших нет. "Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача — обезвреживание всех обломков", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978936139.html

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липецкая область, игорь артамонов, технологии, происшествия