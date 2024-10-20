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Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ

Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:36

2024-10-20T20:36

2024-10-20T20:36

оаэ

москва

абу-даби

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. "Личные отношения между нами позволяют нам решать очень много вопросов", - сказал президент ОАЭ на встрече с Путиным.

оаэ

москва

абу-даби

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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево 2024-10-20T20:36 true PT0M50S

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Наталья Макарова

оаэ, москва, абу-даби, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, видео