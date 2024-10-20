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Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:36
2024-10-20T20:36
2024-10-20T20:36
оаэ
москва
абу-даби
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. "Личные отношения между нами позволяют нам решать очень много вопросов", - сказал президент ОАЭ на встрече с Путиным.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T20:36
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оаэ, москва, абу-даби, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, видео
ОАЭ, Москва, Абу-Даби, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ
НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.
2024-10-20T20:36
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PT0M50S
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ
Президент ОАЭ: многие вопросы решаются благодаря хорошим отношениям с Путиным