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Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
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20:36 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/oae-1979023973.html
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:36
2024-10-20T20:36
оаэ
москва
абу-даби
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. "Личные отношения между нами позволяют нам решать очень много вопросов", - сказал президент ОАЭ на встрече с Путиным.
оаэ
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
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оаэ, москва, абу-даби, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, видео
ОАЭ, Москва, Абу-Даби, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ
НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.
2024-10-20T20:36
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Отношения с Путиным помогают решать многие вопросы, заявил глава ОАЭ

Президент ОАЭ: многие вопросы решаются благодаря хорошим отношениям с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы между Москвой и Абу-Даби удается решать благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Личные отношения между нами позволяют нам решать очень много вопросов", - сказал президент ОАЭ на встрече с Путиным.
 
ОАЭМоскваАбу-ДабиВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
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