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Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
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19:56 20.10.2024 (обновлено: 20:11 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/oae-1979016185.html
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:56
2024-10-20T20:11
ближний восток
владимир путин
россия
оаэ
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию."В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная", - анонсировал российский лидер.
https://ria.ru/20241020/putin-1979018248.html
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ближний восток, владимир путин, россия, оаэ, саммит брикс в казани в 2024 году
Ближний Восток, Владимир Путин, Россия, ОАЭ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ

Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке и назвал ее сложной

© Кремль. Новости/TelegramНеформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Кремль. Новости/Telegram
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию.
"В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная", - анонсировал российский лидер.
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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