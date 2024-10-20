https://ria.ru/20241020/oae-1979016185.html

Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ

Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:56

2024-10-20T19:56

2024-10-20T20:11

ближний восток

владимир путин

россия

оаэ

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию."В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная", - анонсировал российский лидер.

https://ria.ru/20241020/putin-1979018248.html

ближний восток

россия

оаэ

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ближний восток, владимир путин, россия, оаэ, саммит брикс в казани в 2024 году