https://ria.ru/20241020/oae-1979016185.html
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:56
2024-10-20T19:56
2024-10-20T20:11
ближний восток
владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию."В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная", - анонсировал российский лидер.
https://ria.ru/20241020/putin-1979018248.html
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ближний восток, владимир путин, россия, оаэ, саммит брикс в казани в 2024 году
Ближний Восток, Владимир Путин, Россия, ОАЭ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ
Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке и назвал ее сложной