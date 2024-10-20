https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979034189.html

Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии

Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии

Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 146, сообщает пресс-служба полиции республики. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:41

2024-10-20T22:41

2024-10-20T22:41

в мире

молдавия

майя санду

ренато усатый

наша партия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941699423_0:201:2678:1707_1920x0_80_0_0_882e27b34bc42b8dfb824d5e4cf6b4f8.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 146, сообщает пресс-служба полиции республики. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось. Полиция Молдавии опубликовала в своем Telegram-канале таблицу со случаями нарушений, указав, что их число выросло до 146. Самое частое — фотографирование бюллетеней, 32 случая. В списке также порча бюллетеней, агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация, отсутствие печати и прочее. Еще 37 случаев связаны с хулиганскими выходками, конфликтами, нахождением на избирательном участке в нетрезвом состоянии. Правоохранители отмечают, что данные обо всех нарушениях передаются в центризбирком страны. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/moldavija-1979033373.html

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978985204.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024