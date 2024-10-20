https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979034189.html
Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии
Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии
Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 146, сообщает пресс-служба полиции республики. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:41
2024-10-20T22:41
2024-10-20T22:41
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 146, сообщает пресс-служба полиции республики. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось. Полиция Молдавии опубликовала в своем Telegram-канале таблицу со случаями нарушений, указав, что их число выросло до 146. Самое частое — фотографирование бюллетеней, 32 случая. В списке также порча бюллетеней, агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация, отсутствие печати и прочее. Еще 37 случаев связаны с хулиганскими выходками, конфликтами, нахождением на избирательном участке в нетрезвом состоянии. Правоохранители отмечают, что данные обо всех нарушениях передаются в центризбирком страны. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/moldavija-1979033373.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978985204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Полиция сообщила о 146 нарушениях на выборах в Молдавии
Полиция: число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 146
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 146, сообщает пресс-служба полиции республики.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось.
Полиция Молдавии опубликовала в своем Telegram-канале таблицу со случаями нарушений, указав, что их число выросло до 146. Самое частое — фотографирование бюллетеней, 32 случая. В списке также порча бюллетеней, агитация, несанкционированная предвыборная демонстрация, отсутствие печати и прочее. Еще 37 случаев связаны с хулиганскими выходками, конфликтами, нахождением на избирательном участке в нетрезвом состоянии. Правоохранители отмечают, что данные обо всех нарушениях передаются в центризбирком страны.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.