Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 113
Полиция в Молдавии: число нарушений на избирательных участках выросло до 113
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Количество нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло с 75 до 113, сообщает пресс-служба полиции республики.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
Полиция Молдавии опубликовала в своем Telegram-канале таблицу со случаями нарушений, указав, что их число выросло до 113. Исходя из этих данных, полиция зафиксировала 27 случаев фотографирования избирательного бюллетеня, 12 случаев агитации, 11 случаев порчи бюллетеней, восемь случаев подкупа, семь - несанкционированной предвыборной демонстрации и по одному-два ряда других правонарушений. Еще 29 случаев связаны с хулиганскими выходками, конфликтами, присутствием в нетрезвом состоянии. Правоохранители отмечают, что данные обо всех нарушениях передаются в Центризбирком страны.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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