https://ria.ru/20241020/naemniki-1978972449.html
ВС России поразили пункты дислокации наемников в двух украинских областях
ВС России поразили пункты дислокации наемников в двух украинских областях - РИА Новости, 20.10.2024
ВС России поразили пункты дислокации наемников в двух украинских областях
Российские войска успешно нанесли удары по пунктам временного размещения иностранных наемников на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:12
2024-10-20T12:12
2024-10-20T14:29
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска успешно нанесли удары по пунктам временного размещения иностранных наемников на Украине, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 131 районе.В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и 142 дрона.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили пункты дислокации наемников в двух украинских областях
ВС России поразили пункты дислокации наемников в Сумской и Харьковской областях