https://ria.ru/20241020/naemniki-1978972449.html

ВС России поразили пункты дислокации наемников в двух украинских областях

ВС России поразили пункты дислокации наемников в двух украинских областях - РИА Новости, 20.10.2024

ВС России поразили пункты дислокации наемников в двух украинских областях

Российские войска успешно нанесли удары по пунктам временного размещения иностранных наемников на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:12

2024-10-20T12:12

2024-10-20T14:29

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска успешно нанесли удары по пунктам временного размещения иностранных наемников на Украине, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 131 районе.В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и 142 дрона.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность