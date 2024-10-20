https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

На выборах в Молдавии зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах

На выборах в Молдавии зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах - РИА Новости, 20.10.2024

На выборах в Молдавии зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах

Наблюдатели получили более 170 сообщений об инцидентах на выборах президента Молдавии, заявил на брифинге директор неправительственной организации Promo-LEX... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:30

2024-10-20T09:30

2024-10-20T10:21

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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Наблюдатели получили более 170 сообщений об инцидентах на выборах президента Молдавии, заявил на брифинге директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил. "Миссия наблюдения получила 173 сообщений об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются", — отметил он.Так, семь случаев касаются размещения агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них, еще дважды была нарушена тайна голосования. Кроме того, зафиксированы несколько эпизодов группового голосования (например, когда в кабину для голосования вошли муж и жена). Также были случаи нарушения безопасности процесса, к примеру, не были опечатаны урны.По словам Панфила, наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на 614 участках, в том числе на тех, где голосуют жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии есть мобильные группы, которые смогут следить за ситуацией. Директор организации заверил, что специалисты будут проверять все сообщения об инцидентах и возможных нарушениях, чтобы проинформировать о них в течение дня. Принудительное голосование за евроинтеграциюКандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил, что получает сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. "Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.) обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально", — написал он в Telegram-канале.Кику также призвал граждан, живущих за пределами Молдавии, принять участие в выборах, чтобы никто не смог украсть их голоса.Медперсонал забирает бюллетени у онкобольныхВ свою очередь, еще один кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев, заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях."Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать. Как это можно — больного онкоинститута заставить дать бюллетень непонятно для чего", — возмутился он.При этом председатель ЦИК Молдавии Анжела Караман утверждает, что голосование проходит в штатном режиме без серьезных инцидентов. По ее словам, в выборах уже приняли участие 207 тысяч человек. Самые активные избиратели — в Дондюшанах, Кишиневе, Бельцах и Гагаузии. За границей проголосовали более 18 тысяч граждан. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы. Также сегодня организован референдум, в рамках которого жители республики должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950714.html

https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978957240.html

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978826423.html

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый