https://ria.ru/20241020/moshennichestvo-1978939961.html
МВД предупредило о новом виде мошенничества через Telegram
МВД предупредило о новом виде мошенничества через Telegram - РИА Новости, 20.10.2024
МВД предупредило о новом виде мошенничества через Telegram
Мошенники начали рассылать через Telegram владельцам девайсов на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью "фото", сообщило... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T03:31
2024-10-20T03:31
2024-10-20T09:56
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мошенники начали рассылать через Telegram владельцам девайсов на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью "фото", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.Ведомство опубликовало скриншот переписки, на котором продемонстрированы сообщения с файлами под названием "фото", которые злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: "Привет, это ты на фото?""Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!" — предупредило ведомство.В сентябре "Известия" сообщили, что в России распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков, который заражает устройства с операционной системой Android и убеждает людей поверить в ложные уведомления о списании денег.
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
МВД предупредило о новом виде мошенничества через Telegram
МВД: мошенники начали маскировать вирусы под видом фотографий в Telegram
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мошенники начали рассылать через Telegram владельцам девайсов на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью "фото", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.
Ведомство опубликовало скриншот переписки, на котором продемонстрированы сообщения с файлами под названием "фото", которые злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: "Привет, это ты на фото?"
«
"Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!" — предупредило ведомство.
В сентябре "Известия" сообщили, что в России распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков, который заражает устройства с операционной системой Android и убеждает людей поверить в ложные уведомления о списании денег.