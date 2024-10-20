https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979035103.html
ЦИК Молдавии обработал 40% протоколов, лидирует Санду
ЦИК Молдавии обработал 40% протоколов, лидирует Санду - РИА Новости, 20.10.2024
ЦИК Молдавии обработал 40% протоколов, лидирует Санду
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах, набрав 35,06% голосов после обработки 40,06% протоколов с избирательных... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:54
2024-10-20T22:54
2024-10-20T22:54
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах, набрав 35,06% голосов после обработки 40,06% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК республики. Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 35,06%, на втором месте бывший генапрокурор Александр Стояногло с 29,40%. К 22.45 (совпадает с мск) ЦИК обработал 40,06% протоколов с избирательных участков. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979034189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии обработал 40% протоколов, лидирует Санду
ЦИК после обработки 40% голосов: Санду лидирует на выборах в Молдавии с 35,06%
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах, набрав 35,06% голосов после обработки 40,06% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК республики.
Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 35,06%, на втором месте бывший генапрокурор Александр Стояногло с 29,40%. К 22.45 (совпадает с мск) ЦИК обработал 40,06% протоколов с избирательных участков.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).
Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.