https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979029243.html
Памфилова прокомментировала голосование на выборах в Молдавии
Памфилова прокомментировала голосование на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Памфилова прокомментировала голосование на выборах в Молдавии
В России для голосования на выборах президента Молдавии и на референдуме о евроинтеграции было открыто всего два участка, РФ выражала готовность оказать... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:23
2024-10-20T21:23
2024-10-20T21:23
россия
молдавия
италия
элла памфилова
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В России для голосования на выборах президента Молдавии и на референдуме о евроинтеграции было открыто всего два участка, РФ выражала готовность оказать содействие в создании необходимого количества участков, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск). В России работают всего два участка вместо 17, которые работали в РФ на выборах 2020 года, подготовлено только 10 тысяч бюллетеней. "Для почти полумиллиона молдавских граждан, проживающих в России, этого явно недостаточно, считают избиратели… Со своей стороны Россия выражала готовность обеспечить возможность для реализации избирательных прав граждан Республики Молдова и оказать содействие в создании необходимого количества участков", - сказала Памфилова, слова которой приводятся в Telegram-канале ЦИК. В Центризбиркоме РФ напомнили, что для голосования на выборах Молдавии за рубежом создан 231 участок. Из них в Италии - 60, в Германии - 26, во Франции - 20, в Великобритании - 17, в США и Румынии по - 16. "Обидно, что Родина открыла нам сегодня только два избирательных участка. Нарушены наши гражданские права, наше волеизъявление. Как можно это оценивать? Конечно, это ненормально и некорректно", - посетовали избиратели, их слова передает ЦИК России. Кроме того, людям пришлось долгое время стоять в очереди, чтобы реализовать свое избирательное право. "Это не искусственная очередь, все люди стоят и ждут возможности проголосовать. Нас сюда никто насильно не тащил, мы сами своим ходом приехали - на автобусе, на метро", - подчеркивали избиратели.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932360065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, италия, элла памфилова, выборы в молдавии — 2024
Россия, Молдавия, Италия, Элла Памфилова, Выборы в Молдавии — 2024
Памфилова прокомментировала голосование на выборах в Молдавии
Памфилова о голосовании на выборах в Молдавии: Россия была готова помогать
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
В России для голосования на выборах президента Молдавии и на референдуме о евроинтеграции было открыто всего два участка, РФ выражала готовность оказать содействие в создании необходимого количества участков, заявила
председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
В России работают всего два участка вместо 17, которые работали в РФ на выборах 2020 года, подготовлено только 10 тысяч бюллетеней. "Для почти полумиллиона молдавских граждан, проживающих в России, этого явно недостаточно, считают избиратели… Со своей стороны Россия выражала готовность обеспечить возможность для реализации избирательных прав граждан Республики Молдова и оказать содействие в создании необходимого количества участков", - сказала Памфилова, слова которой приводятся в Telegram-канале ЦИК.
В Центризбиркоме РФ напомнили, что для голосования на выборах Молдавии за рубежом создан 231 участок. Из них в Италии
- 60, в Германии
- 26, во Франции
- 20, в Великобритании
- 17, в США
и Румынии
по - 16.
«
"Обидно, что Родина открыла нам сегодня только два избирательных участка. Нарушены наши гражданские права, наше волеизъявление. Как можно это оценивать? Конечно, это ненормально и некорректно", - посетовали избиратели, их слова передает ЦИК России.
Кроме того, людям пришлось долгое время стоять в очереди, чтобы реализовать свое избирательное право. "Это не искусственная очередь, все люди стоят и ждут возможности проголосовать. Нас сюда никто насильно не тащил, мы сами своим ходом приехали - на автобусе, на метро", - подчеркивали избиратели.