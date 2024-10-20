https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979029243.html

Памфилова прокомментировала голосование на выборах в Молдавии

Памфилова прокомментировала голосование на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Памфилова прокомментировала голосование на выборах в Молдавии

В России для голосования на выборах президента Молдавии и на референдуме о евроинтеграции было открыто всего два участка, РФ выражала готовность оказать... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:23

2024-10-20T21:23

2024-10-20T21:23

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В России для голосования на выборах президента Молдавии и на референдуме о евроинтеграции было открыто всего два участка, РФ выражала готовность оказать содействие в создании необходимого количества участков, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск). В России работают всего два участка вместо 17, которые работали в РФ на выборах 2020 года, подготовлено только 10 тысяч бюллетеней. "Для почти полумиллиона молдавских граждан, проживающих в России, этого явно недостаточно, считают избиратели… Со своей стороны Россия выражала готовность обеспечить возможность для реализации избирательных прав граждан Республики Молдова и оказать содействие в создании необходимого количества участков", - сказала Памфилова, слова которой приводятся в Telegram-канале ЦИК. В Центризбиркоме РФ напомнили, что для голосования на выборах Молдавии за рубежом создан 231 участок. Из них в Италии - 60, в Германии - 26, во Франции - 20, в Великобритании - 17, в США и Румынии по - 16. "Обидно, что Родина открыла нам сегодня только два избирательных участка. Нарушены наши гражданские права, наше волеизъявление. Как можно это оценивать? Конечно, это ненормально и некорректно", - посетовали избиратели, их слова передает ЦИК России. Кроме того, людям пришлось долгое время стоять в очереди, чтобы реализовать свое избирательное право. "Это не искусственная очередь, все люди стоят и ждут возможности проголосовать. Нас сюда никто насильно не тащил, мы сами своим ходом приехали - на автобусе, на метро", - подчеркивали избиратели.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932360065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, италия, элла памфилова, выборы в молдавии — 2024