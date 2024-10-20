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Очередь из желающих проголосовать у посольства Молдавии в Москве не иссякла

Очередь из желающих проголосовать у посольства Молдавии в Москве не иссякла - РИА Новости, 20.10.2024

Очередь из желающих проголосовать у посольства Молдавии в Москве не иссякла

Очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме, образовавшаяся в 6.00 у молдавского посольства в Москве, к 18.00 ещё не иссякла, РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:17

2024-10-20T19:17

2024-10-20T19:18

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме, образовавшаяся в 6.00 у молдавского посольства в Москве, к 18.00 ещё не иссякла, далеко не все желающие успели отдать свой голос, передаёт корреспондент РИА Новости. Судя по видео, опубликованных в СМИ, у посольств Молдавии в европейских странах людей ощутимо меньше, улицы рядом с молдавскими дипмиссиями практически можно назвать пустынными. В то же время, улица Рождественка в Москве и перпендикулярный ей Кузнецкий мост полны людьми, большинство из них - это представители молдавской диаспоры, желающие проголосовать на выборах президента и на референдуме. "Президент нынешней Молдовы считает, что граждане Молдовы, проживающие в РФ, это не граждане. Мы такие же граждане, за которых она несёт полную ответственность. То, что вы сегодня видите, это крик души", - рассказал РИА Новости мужчина, стоящий в середине очереди. Таким образом, добавил он, молдаване из России хотят напомнить находящимся в Кишинёве чиновникам о том, что в России тоже есть граждане Молдавии: кто-то здесь работает, учится. Он также признался, что боится не успеть проголосовать. "Да, я боюсь не успеть. Насколько мне известно, там определенное количество бюллетеней, и нам сказали, что, возможно, продлят, но, может, сейчас выйдут и скажут, что нет. И всё", - посетовал молодой человек. На выходе из посольства - большая компания людей, один из мужчин с ребёнком в коляске, а на плечах у него - флаг Молдавии. Они уже проголосовали и на вопрос о том, как они голосовали на референдуме о вступлении в Евросоюз, граждане ответили: "Голосовали против". "Мы не желаем, чтобы наша страна продавалась другим странам, у нас с головой все нормально и мы понимаем, куда Евросоюз ведёт такие страны, как наша. Для примера - Греция, Румыния. Мы не желаем, чтобы наша страна шла по такому пути", - рассказал РИА Новости мужчина из этой компании. По этой же причине власти Молдавии выделили так мало мест для голосования, объяснили избиратели. "Исключительно из-за страха, что большинство людей, проживающих на территории Российской Федерации, против этой власти, такого референдума и против парадов, которые они пытаются проводить по Кишинёву", - заключил мужчина. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.

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Очередь к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать Очередь к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать на выборах президента страны не иссякает уже более 12 часов 2024-10-20T19:17 true PT0M15S

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молдавия, россия, москва, евросоюз, выборы в молдавии — 2024