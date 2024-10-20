https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978966456.html

Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии

Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии

Мэр Кишинева Ион Чебан в воскресенье принял участие в выборах президента Молдавии и референдуме о евроинтеграции, он заявил, что проголосовал за лучшую жизнь... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:14

2024-10-20T11:14

2024-10-20T11:14

в мире

молдавия

кишинев

ион чебан

майя санду

ренато усатый

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в воскресенье принял участие в выборах президента Молдавии и референдуме о евроинтеграции, он заявил, что проголосовал за лучшую жизнь для всех граждан страны. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я голосовал за настоящее и будущее наших детей, голосовал за то, чтобы все граждане получили лучшую жизнь, достойные зарплаты, смогли справиться с вызовами, которые стоят перед нами. Нужно многое сделать в стране, только с профессиональными людьми мы можем это изменить, все только начинается", - заявил Чебан. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978966127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, майя санду, ренато усатый, выборы в молдавии — 2024