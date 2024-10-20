https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978966456.html
Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии
Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии
Мэр Кишинева Ион Чебан в воскресенье принял участие в выборах президента Молдавии и референдуме о евроинтеграции, он заявил, что проголосовал за лучшую жизнь... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:14
2024-10-20T11:14
2024-10-20T11:14
в мире
молдавия
кишинев
ион чебан
майя санду
ренато усатый
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907677791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a9433de36ab161cf0306ac9ad7cb6f8.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в воскресенье принял участие в выборах президента Молдавии и референдуме о евроинтеграции, он заявил, что проголосовал за лучшую жизнь для всех граждан страны. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я голосовал за настоящее и будущее наших детей, голосовал за то, чтобы все граждане получили лучшую жизнь, достойные зарплаты, смогли справиться с вызовами, которые стоят перед нами. Нужно многое сделать в стране, только с профессиональными людьми мы можем это изменить, все только начинается", - заявил Чебан. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978966127.html
https://ria.ru/20241020/tarlev-1978958873.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907677791_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b3ad4414e138d2750a629a99fa8da29e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, майя санду, ренато усатый, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Майя Санду, Ренато Усатый, Выборы в Молдавии — 2024
Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии
Мэр Кишинева заявил, что проголосовал на выборах в Молдавии за лучшую жизнь
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в воскресенье принял участие в выборах президента Молдавии и референдуме о евроинтеграции, он заявил, что проголосовал за лучшую жизнь для всех граждан страны.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
"Я голосовал за настоящее и будущее наших детей, голосовал за то, чтобы все граждане получили лучшую жизнь, достойные зарплаты, смогли справиться с вызовами, которые стоят перед нами. Нужно многое сделать в стране, только с профессиональными людьми мы можем это изменить, все только начинается", - заявил Чебан.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.