https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978958389.html

Первые избиратели пришли к посольству Молдавии в Москве в час ночи

Первые избиратели пришли к посольству Молдавии в Москве в час ночи - РИА Новости, 20.10.2024

Первые избиратели пришли к посольству Молдавии в Москве в час ночи

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах президента республике и на референдуме, первые избиратели... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:08

2024-10-20T10:08

2024-10-20T10:08

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах президента республике и на референдуме, первые избиратели пришли туда к часу ночи, рассказали РИА Новости люди из очереди. Молдавское посольство расположено на улице Кузнецкий мост в центре Москвы, очередь же выстроилась на Рождественке, в дипмиссию голосующих пускают через нее. Корреспондент агентства, пришедший туда к 6:40, обнаружил очередь в половину этой улицы. "Мы пришли на выборы, чтобы спасать свою страну. Потому что хаос", - рассказала РИА Новости женщина, пришедшая к посольству уже в час ночи, чтобы занять место. Ее спутник подчеркнул, что Молдавия должна быть независимой страной, и назвал меры, которые считает неправильными со стороны молдавских властей по отношению к диаспоре в России: "В данный момент родители не могут отправить людям деньги домой, ездят через другие страны". Другой голосующий рассержено сетовал на то, что у граждан Молдавии в Европе возможностей проголосовать больше. "Нашим соотечественникам, которые живут в Европе, открывают участки, чтобы принять участие в выборах - в Германии, Италии, там люди, наши соотечественники, а мы тут, в России, что, не люди?" - задался вопросом мужчина. По его мнению, и в России, и в Европе нужно было открыть столько участков, чтобы у всех желающих проголосовать была такая возможность.

https://ria.ru/20241020/tarlev-1978957950.html

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Очередь перед посольством Молдавии в центре Москвы Перед посольством Молдавии в центре Москвы выстроилась большая очередь из граждан республики, желающих проголосовать на референдуме и президентских выборах. Избиратели высказывают недовольство властями Молдавии из-за того, что проживающим в странах Европы соотечественникам предоставили больше возможностей для голосования. 2024-10-20T10:08 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, москва, россия