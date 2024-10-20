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Процедура выборов президента Молдавии

Процедура выборов президента Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Процедура выборов президента Молдавии

В соответствии с Конституцией Молдавии (1994), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он избирается гражданами РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T01:21

2024-10-20T01:21

2024-10-20T01:21

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В соответствии с Конституцией Молдавии (1994), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он избирается гражданами Молдавии сроком на четыре года на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного и свободного голосования. Одно и то же лицо может быть избрано президентом Республики не более двух раз подряд.Президентом Молдавии может быть избран гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории страны не менее 10 лет и владеющий румынским языком. Кроме того, кандидат должен иметь высшее образование.Президентом не может быть избраны лица, проходящие срочную военную службу; лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением, а также имеющие непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений; лица, лишенные права занимать ответственные должности окончательным судебным решением; лица, лишенные права занимать ответственные должности окончательным судебным решением, и др.Деятельность в должности, попадающей в правовой режим конфликта интересов, приостанавливается с момента начала избирательной кампании. Под такие должности попадают первые заместители премьер-министра, министры, члены правительства, генеральный секретарь аппарата президента Молдавии, генеральный секретарь парламента, генеральный секретарь правительства, заместители генерального секретаря правительства, государственные секретари, генеральные секретари министерств, руководители центральных органов публичной власти и их заместители, представители органов местного самоуправления. Должность президента Республики несовместима с какой-либо другой оплачиваемой должностью.Дата выборов президента Молдавии назначается постановлением парламента не позднее чем за 60 дней до дня выборов. Выборы президента проводятся не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Если должность президента становится вакантной, выборы проводятся в двухмесячный срок со дня возникновения вакансии. При проведении президентских выборов процедура выдвижения кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов и завершается за 30 дней до дня выборов.Правом выдвигать кандидатов на выборах президента обладают политические партии, политические партии, создавшие избирательный блок, граждане Молдавии, выдвигающие свои кандидатуры на выборах (независимые кандидаты). Процедура выдвижения кандидатов на должность президента Республики включает этап сбора подписей лицами, выдвигающими собственную кандидатуру, кандидатами от политической партии или блока, а также инициативными группами в поддержку кандидатов от политической партии или блока или независимого кандидата. Сбор подписей начинается со дня выдвижения кандидата (не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч избирателей) и осуществляется на основании подписных листов. Подписные листы с подписями поддерживающих кандидата лиц представляются вместе с документами, необходимыми для регистрации кандидатов, не позднее чем за 30 дней до дня выборов в соответствующий избирательный орган для проверки. Избирательный орган в течение семи дней со дня поступления документов регистрирует выдвинутых кандидатов либо отказывает в их регистрации.Избирательная кампания начинается со дня регистрации кандидата на выборах, но не ранее чем за 30 дней до дня голосования и завершается в пятницу перед днем голосования. Кандидаты, прошедшие во второй тур голосования, могут проводить избирательную кампанию после назначения постановлением Центральной избирательной комиссии дня второго тура голосования, но не позднее чем за 10 дней до дня выборов.Избирательным правом обладают правоспособные граждане Молдавии, достигшие на день выборов 18-летнего возраста.Граждане Молдавии, проживающие за ее пределами, пользуются всей полнотой избирательных прав. Они реализуют право голоса в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики.Выборы проводятся в течение одного дня, воскресенья. Выборы в некоторых избирательных округах или на избирательных участках могут проводиться по объективным причинам (пандемии, чрезвычайные ситуации, обеспечение избирательного права в необычных условиях, большое количество избирателей, зарегистрированных на избирательных участках, открытых за рубежом, и др.) в течение двух дней (в субботу и воскресенье), что устанавливается постановлением Центральной избирательной комиссии не позднее чем за 25 дней до дня выборов.Голосование проводится в день выборов с 7.00 до 21.00. Участковая избирательная комиссия доводит до всеобщего сведения о времени и месте проведения голосования не позднее чем за 10 дней до дня выборов.В отведенное для голосования время не допускается закрытие помещения избирательного участка и приостановление голосования, за исключением случаев массовых беспорядков, стихийных бедствий, иных непредвиденных обстоятельств, делающих проведение выборов невозможным или опасным для избирателей. В этих случаях председатель участковой избирательной комиссии может приостановить голосование не более чем на два часа для приведения помещения избирательного участка в надлежащее состояние или находит другое место для голосования, известив об этом избирателей.Органы местного публичного управления обязаны предоставить избирательным органам помещения, соответствующие требованиям, установленным в положении о доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями, которое утверждается Центральной избирательной комиссией.В день голосования избиратель предъявляет документ, удостоверяющий личность, участковой избирательной комиссии для регистрации своего участия в голосовании и проверки включения в список избирателей. Затем член избирательной комиссии выдает избирателю бюллетень для голосования. Получив бюллетень для голосования, избиратель расписывается в списке избирателей рядом со своим именем.Бюллетень для голосования заполняется избирателем только в кабине для тайного голосования. Избиратель, который не может самостоятельно заполнить бюллетень, имеет право воспользоваться для этого помощью другого лица, за исключением должностных лиц участковой избирательной комиссии, представителей кандидатов и лиц, уполномоченных присутствовать при проведении избирательных процедур.Избиратель проставляет в бюллетене для голосования печать с надписью "Проголосовал" в кружке напротив имени выбранного кандидата. Кружки около остальных кандидатов должны оставаться чистыми. Если избиратель при заполнении бюллетеня допустил ошибку, участковая избирательная комиссия по его просьбе аннулирует этот бюллетень и выдает ему только один раз новый бюллетень. После того как избиратель проголосовал, он опускает заполненный бюллетень в урну для голосования.Голосование на избирательном участке может быть продлено не более чем на два часа по решению участковой избирательной комиссии, чтобы дать возможность реализовать свои права избирателям, ожидающим в очереди на соответствующем избирательном участке. Избирательная комиссия должна проинформировать окружной избирательный совет и Центральную избирательную комиссию о продлении сроков голосования.Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не может прийти в помещение избирательного участка по месту жительства или временного пребывания, участковая избирательная комиссия по его письменному заявлению направляет не менее двух членов комиссии с переносной урной и необходимыми для голосования материалами по месту нахождения избирателя для проведения голосования.Лица, содержащиеся под стражей до вынесения приговора суда, лица, приговоренные к лишению свободы, в отношении которых приговор не является окончательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста, лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, голосуют путем перемещения переносной урны к месту нахождения избирателя.Избранным признается кандидат, набравший не менее половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре. Если несколько кандидатов набрали равное количество голосов, требуемое для прохождения во второй тур, Центральная избирательная комиссия проводит жеребьевку. Кандидатам предоставляется возможность по взаимному согласию решить, кто из них будет участвовать во втором туре, или принять участие в жеребьевке.Второй тур выборов проводится через две недели со дня проведения первого тура. Дата второго тура голосования устанавливается постановлением Центральной избирательной комиссии сразу после обработки результатов голосования первого тура выборов, но не позднее чем за 10 дней до дня соответствующих выборов.Избранным признается кандидат, получивший наибольшее число голосов, при условии, что оно превышает число голосов, поданных против него.Если оба кандидата набрали равное количество голосов, избранным признается кандидат, который получил большее число голосов в первом туре. Если оба кандидата набрали равное количество голосов в первом туре, Центральная избирательная комиссия проводит жеребьевку.Выборы считаются недействительными, если в первом туре голосования приняли участие менее 1/3 лиц, внесенных в списки избирателей. Во втором туре голосования считаются недействительными выборы, в которых приняло участие менее 1/5 лиц, внесенных в списки избирателей.В случае признания выборов недействительными проводится повторное голосование. Центральная избирательная комиссия в двухнедельный срок со дня признания выборов недействительными проводит повторное голосование по тем же избирательным спискам, за тех же кандидатов. Повторное голосование признается состоявшимся независимо от числа избирателей, принявших участие в голосовании.Кандидат, избрание которого признано действительным, не позднее чем в 45-дневный срок после выборов приносит перед Парламентом и Конституционным судом присягу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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