https://ria.ru/20241020/moldavija-1979030017.html

МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе

МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 20.10.2024

МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе

Голосование на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Евросоюз на одном из избирательных участков в Болонье приостановлено из-за сообщения о... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:40

2024-10-20T21:40

2024-10-20T21:40

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Евросоюз на одном из избирательных участков в Болонье приостановлено из-за сообщения о бомбе, заявили в молдавском МИД. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось. "В результате тревоги о взрыве бомбы на избирательном участке в Болонье было принято решение приостановить процесс голосования на короткий период времени, чтобы проверить место компетентными итальянскими властями... После окончания действий проверки, в зависимости от результата, избирательный участок возобновит свою деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Уточняется, что все граждане, которые на тот момент находились на участке, проголосовали, и сейчас избирательная комиссия этого участка в Болонье не сообщает об ожидающих голосования гражданах. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

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Выборы президента Молдавии в европейских странах На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест для волеизъявления своих граждан, чем в России, избирателей практически нет, следует из фото и видеоматериалов, собранных корреспондентами РИА Новости 2024-10-20T21:40 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, болонья, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024