МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе
Участок в Болонье на выборах в Молдавии остановил работу после сообщения о бомбе
© Sputnik / Mihai CarausУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Евросоюз на одном из избирательных участков в Болонье приостановлено из-за сообщения о бомбе, заявили в молдавском МИД.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось.
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"В результате тревоги о взрыве бомбы на избирательном участке в Болонье было принято решение приостановить процесс голосования на короткий период времени, чтобы проверить место компетентными итальянскими властями... После окончания действий проверки, в зависимости от результата, избирательный участок возобновит свою деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Уточняется, что все граждане, которые на тот момент находились на участке, проголосовали, и сейчас избирательная комиссия этого участка в Болонье не сообщает об ожидающих голосования гражданах.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.