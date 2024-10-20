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МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 20.10.2024
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21:40 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/moldavija-1979030017.html
МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе
МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 20.10.2024
МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе
Голосование на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Евросоюз на одном из избирательных участков в Болонье приостановлено из-за сообщения о... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:40
2024-10-20T21:40
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Евросоюз на одном из избирательных участков в Болонье приостановлено из-за сообщения о бомбе, заявили в молдавском МИД. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось. "В результате тревоги о взрыве бомбы на избирательном участке в Болонье было принято решение приостановить процесс голосования на короткий период времени, чтобы проверить место компетентными итальянскими властями... После окончания действий проверки, в зависимости от результата, избирательный участок возобновит свою деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Уточняется, что все граждане, которые на тот момент находились на участке, проголосовали, и сейчас избирательная комиссия этого участка в Болонье не сообщает об ожидающих голосования гражданах. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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Выборы президента Молдавии в европейских странах
На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест для волеизъявления своих граждан, чем в России, избирателей практически нет, следует из фото и видеоматериалов, собранных корреспондентами РИА Новости
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в мире, молдавия, болонья, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Болонья, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
МИД Молдавии: голосование в Болонье приостановили из-за сообщения о бомбе

Участок в Болонье на выборах в Молдавии остановил работу после сообщения о бомбе

© Sputnik / Mihai CarausУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Евросоюз на одном из избирательных участков в Болонье приостановлено из-за сообщения о бомбе, заявили в молдавском МИД.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось.
«
"В результате тревоги о взрыве бомбы на избирательном участке в Болонье было принято решение приостановить процесс голосования на короткий период времени, чтобы проверить место компетентными итальянскими властями... После окончания действий проверки, в зависимости от результата, избирательный участок возобновит свою деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Уточняется, что все граждане, которые на тот момент находились на участке, проголосовали, и сейчас избирательная комиссия этого участка в Болонье не сообщает об ожидающих голосования гражданах.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
Пустые участки для голосования на молдавских выборах в Европе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Европе пустуют участки для голосования за президента Молдавии
Вчера, 19:52
 
В миреМолдавияБолоньяМайя СандуРенато УсатыйНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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