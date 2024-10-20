https://ria.ru/20241020/moldavija-1979028417.html
В Молдавии закрылись избирательные участки
В Молдавии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 20.10.2024
В Молдавии закрылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах президента Молдавии и референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:07
2024-10-20T21:07
2024-10-20T21:34
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента Молдавии и референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошёл референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. По последним данным, полиция сообщила о 113 случаях нарушений в день голосования, информация передана в Центризбирком страны. Речь идёт о фотографировании избирательного бюллетеня и его порче, незаконной перевозке избирателей, подкупе, несанкционированной предвыборной демонстрации. Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что работа некоторых участков может быть продлена на два часа в случае необходимости. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979013556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии закрылись избирательные участки
В Молдавии завершилось голосование на выборах президента
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента Молдавии и референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошёл референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
По последним данным, полиция сообщила о 113 случаях нарушений в день голосования, информация передана в Центризбирком страны. Речь идёт о фотографировании избирательного бюллетеня и его порче, незаконной перевозке избирателей, подкупе, несанкционированной предвыборной демонстрации.
Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что работа некоторых участков может быть продлена на два часа в случае необходимости.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.