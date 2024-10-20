https://ria.ru/20241020/moldavija-1978960623.html

Глава диаспоры молдаван в Москве рассказал об ажиотаже на выборах

Глава диаспоры молдаван в Москве рассказал об ажиотаже на выборах - РИА Новости, 20.10.2024

Глава диаспоры молдаван в Москве рассказал об ажиотаже на выборах

На выборах в Молдавии еще никогда не было такого ажиотажа, как сегодня, за желающих изменить ситуацию в стране молдаван берет гордость, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:26

2024-10-20T10:26

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На выборах в Молдавии еще никогда не было такого ажиотажа, как сегодня, за желающих изменить ситуацию в стране молдаван берет гордость, заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец. Граждане Молдавии в Москве могут проголосовать в посольстве республики. "Настроение у людей как никогда очень хорошее, голосование идет на самом высшем уровне. Я никогда не видел такого желания проголосовать на президентских выборах, я преклоняюсь перед всеми гражданами Молдовы", - сказал Погонец. Он поделился, что ему писали его сограждане и сообщали, что боятся не успеть отдать свой голос, а его знакомые даже специально поехали в Белоруссию, чтобы успеть выразить свое мнение на выборах там, поскольку там им было ближе. "Меня за это берет гордость, за молдаван, которые сейчас настолько активно пытаются повлиять на ситуацию в Молдавии", - подчеркнул общественный деятель. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934191244.html

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Глава молдавской диаспоры Москве заявил о беспрецедентном интересе граждан проголосовать Глава молдавской диаспоры Москве заявил о беспрецедентном интересе граждан республики к президентским выборам и желании повлиять на ситуацию 2024-10-20T10:26 true PT0M27S

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, москва, белоруссия, выборы в молдавии — 2024