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Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента - РИА Новости, 20.10.2024
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10:19 20.10.2024 (обновлено: 10:30 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/moldavii-1978959176.html
Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента
Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента - РИА Новости, 20.10.2024
Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента
Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:19
2024-10-20T10:30
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек, это более 7,5% избирателей. В режиме онлайн мы предоставляем информацию о количестве избирателей, пришедших на участки. Данные о референдуме мы получаем отдельно от наших коллег с участков. К 9.00 в референдуме приняли участие 72364 избирателей - 2,66% избирателей", - заявила Караман. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента

Явка на выборах президента Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramИзбирательные участки во время выборов президента Молдавии
Избирательные участки во время выборов президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Избирательные участки во время выборов президента Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
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"В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек, это более 7,5% избирателей. В режиме онлайн мы предоставляем информацию о количестве избирателей, пришедших на участки. Данные о референдуме мы получаем отдельно от наших коллег с участков. К 9.00 в референдуме приняли участие 72364 избирателей - 2,66% избирателей", - заявила Караман.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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В миреМолдавияМайя СандуРенато УсатыйНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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