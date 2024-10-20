https://ria.ru/20241020/moldavii-1978959176.html

Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента

Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента - РИА Новости, 20.10.2024

Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента

Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:19

2024-10-20T10:19

2024-10-20T10:30

в мире

молдавия

майя санду

ренато усатый

наша партия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978956750_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_faeee203bdd2139cf39dcd00b6bb9a0b.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек, это более 7,5% избирателей. В режиме онлайн мы предоставляем информацию о количестве избирателей, пришедших на участки. Данные о референдуме мы получаем отдельно от наших коллег с участков. К 9.00 в референдуме приняли участие 72364 избирателей - 2,66% избирателей", - заявила Караман. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978742441.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024