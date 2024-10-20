Рейтинг@Mail.ru
Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/mobilizatsiya-1978976651.html
Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации
Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации - РИА Новости, 20.10.2024
Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации
Украинское государственное приложение "Дия" (укр. "Действие") закрыло услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей, сообщило украинское... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:03
2024-10-20T13:03
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинское государственное приложение "Дия" (укр. "Действие") закрыло услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В "Дие" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации. Сообщается, что до этого момента будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных", - говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине проведут аудит предприятий, имеющих статус критически важных, из-за резкого увеличения числа имеющих бронь от мобилизации. Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, получивших право на бронирование. Позднее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что приостановка бронирования от мобилизации связана с тем, что Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241019/vsu-1978899328.html
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977640414.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации

Украинское госприложение закрыло услугу бронирования сотрудников от мобилизации

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинское государственное приложение "Дия" (укр. "Действие") закрыло услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В "Дие" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации. Сообщается, что до этого момента будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации
19 октября, 17:00
Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине проведут аудит предприятий, имеющих статус критически важных, из-за резкого увеличения числа имеющих бронь от мобилизации.
Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, получивших право на бронирование. Позднее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что приостановка бронирования от мобилизации связана с тем, что Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну
11 октября, 16:47
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала