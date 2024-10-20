https://ria.ru/20241020/mobilizatsiya-1978976651.html

Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации

Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации - РИА Новости, 20.10.2024

Украинское госприложение закрыло услугу бронирования от мобилизации

Украинское государственное приложение "Дия" (укр. "Действие") закрыло услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей, сообщило украинское... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:03

2024-10-20T13:03

2024-10-20T13:03

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинское государственное приложение "Дия" (укр. "Действие") закрыло услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В "Дие" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации. Сообщается, что до этого момента будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных", - говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине проведут аудит предприятий, имеющих статус критически важных, из-за резкого увеличения числа имеющих бронь от мобилизации. Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, получивших право на бронирование. Позднее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что приостановка бронирования от мобилизации связана с тем, что Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241019/vsu-1978899328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский