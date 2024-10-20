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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 20.10.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:46
2024-10-20T12:46
2024-10-20T12:46
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №63А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение затруднено на 2,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внутренней стороне 63 километра МКАД столкнулись несколько автомобилей